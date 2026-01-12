باستخدام محمد كنو وطائرة وأسرع رجل في العالم! .. الهلال يسخر من النصر بـ"كل الأشكال" بعد الديربي

سخر نادي الهلال بقوة، من غريمه التاريخي النصر؛ وذلك في أعقاب الفوز عليه، مساء يوم الإثنين.

الهلال فاز (3-1) على فريق النصر الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الهلال "صدارته" لدوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق 7 نقاط عن الفريق النصراوي، الذي بات مهددًا بخسارة "الوصافة".