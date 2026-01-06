فيديو | رفع ذراعه وسقط على الأرض .. نجم الجزائر يسخر من مشجع "تمثال لومومبا" الباكي بعد إسقاط الكونغو!

على مدار بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، كان المشجع الكونغولي كوكا مبولادينجا أحد أهم رموز المسابقة بسبب القيمة السياسية التي يعكسها لتاريخ بلاده في ملاعب الكان.

مبولادينجا عُرف بوقوفه ساكنًا لمدة 90 دقيقة خلال مباريات البطولة تجسيدًا لروح باتريس لومومبا رئيس الوزراء الأسبق للكونغو، ومواجهة الجزائر مساء الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة، كانت بمثابة المشهد الأخير له في المدرجات لمساندة فريق منتخب بلاده.

الأمور كانت تسير نحو ركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة، قبل أن يظهر عادل بولبينة لتسجيل هدف الفوز لبلاده في الوقت القاتل من الشوط الثاني الإضافي..