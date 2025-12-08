Mohamed Salah Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL
Chris Burton و محمود خالد

"خدع نفسه، إنه ليس ميسي أو رونالدو" .. رسالة قاسية لصلاح تمنح ليفربول "وصفة" للرد عليه!

لا أحد أكبر من النادي..

"إنه ليس ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو" .. ولا يزال محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محور الجدل، عقب تصريحه "الغاضب" بشأن موقفه الحالي مع الريدز، وإبقائه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية من الدوري الإنجليزي.

مهاجم ليفربول يواجه اتهامًا بأنه "خدع نفسه"، واعتقد أنه صار "لا يمكن المساس به، في ظل اتهامه لإدارة النادي بالتخلي عنه، والتعامل معه مثل "كبش الفداء".

    وجاءت رسالة صلاح "الغاضبة"، بعد قرار المدير الفني آرني سلوت، بإبقائه على مقاعد بدلاء ليفربول، وعدم مشاركته في مباراة ليدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)، على ملعب إيلاند رود.

    وعلّق صلاح على إلزامه بالتواجد على مقاعد البدلاء، في مباريات وست هام وسندرلاند وليدز، برسالة غاضبة، أعرب خلالها عن إحباطه الشديد، وشعوره بأن هناك من يريده التخلص منه في النادي، بإلقاء اللوم عليه بالكامل، فيما يتعلق بنتائج الفريق السيئة هذا الموسم.

    صلاح قال إن علاقته كانت جيدة بالمدرب آرني سلوت، والآن لم تعد هناك علاقة، مضيفًأ أن أي نادٍ آخر كان سيحمي لاعبيه، ولكنه بات يشعر بأن النادي يرمي اللاعب تحت الحافلة لأنه أصبح مشكلة في الفريق، مؤكدًا أنه ليس أكبر من النادي، ولكنه كسب مكانه ويستحق التواجد".

    وترك صاحب الـ33 عامًا، بابًا للاحتمالات حول رحيله في يناير، قائلًا إنه سيظل داعمًا - هو وأطفاله - لنادي ليفربول، وسيودّع جماهير آنفيلد في مباراة برايتون، قبل السفر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، ولكنه لا يعلم مصيره بعد ذلك.

    لا أحد أكبر من النادي .. (مو) ليس ميسي أو رونالدو!

    وتعرض صلاح لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته الانفعالية، حيث تم إبلاغه بأن لا أحد أكبر من نادي ليفربول، وأنه ليس مثل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

    من جانبه، نشر ستان كوليمور، الذي لعب مع الريدز مسبقًا، رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاهدة صلاح يعبر عن استيائه علنًا، ليعلق قائلًا "أعتقد أنني أعرف القليل عن ليفربول ومشجعيه، وكيف ينظرون إلى ناديهم. وقد شكّله بالطبع (بيل) شانكلي، ثم (بوب) بيزلي، كيني (دالجليش)، يورجن (كلوب)، والآن سلوت. هناك شيء واحد ثابت، ربما أكثر من أي نادٍ إنجليزي آخر، وهو أن النادي دائمًا يأتي أولًا وأخيرًا؛ فاللاعبون والمدربون يضيفون حمضهم النووي لليفر، ولكن النادي يتفوق على الفرد".

    وأضاف "محمد صلاح ترك الكثير من حمضه النووي الفائز في آنفيلد، وحجز مكانه بين العظماء، لذلك من المثير للاهتمام أن نشاهد مقابلته، لقد ألقى قنبلة على النادي، وإذا كنت أعرف ليفربول ومشجعيه جيدًا (أعتقد أنه قد يكون هناك اختلاف بين الأجيال في ردود الفعل، حيث يؤيد الصغار القنبلة، بينما يهز الكبار رؤوسهم)، فإن رد فعلهم الأول سيكون "النادي أولًا وأخيرًا"، لا يهم من يكون. إنه شعار حي ومتنفس، وحتى صلاح يجد صعوبة في مواجهته".

    واستطرد كوليمور "الآن، هل يمكن أن يكون آرني سلوت أقل ودًا في معاملته مع اللاعبين من يورجن (كلوب)؟ بالتأكيد، إنه رجل هادئ ومسترخي ومنفصل قليلًا. إذا كنت تتذكر، لم يكن معجبًا بترنت (ألكسندر آرنولد)، في البداية، وأظهر موقفًا غير مبالٍ في الموسم الأول، تجاه أحد أفراد الفريق الذي توج بكل ما يمكن الفوز به. أعتقد أن هذا أمر مثير للإعجاب، ولكن ليس بنفس إثارة الفوز باللقب في أول مواسمك، لذا فقد كسب احترامه أيضًا".

    وتابع "الفريق يلعب جيدًا في بعض الأوقات، ويدافع بطريقة (كوميدية) ويتخذ قرارات في أوقات أخرى، وهذا يشمل الجميع. إذا سألت 99.9% من اللاعبين، حول ما إذا كانوا سيقبولن الجلوس على مقاعد البدلاء لمباراتين أو ثلاثة، لعدم وصولهم للمستوى المطلوب، فسيقولون جميعًا (نعم)، ولكن (مو) ربما خدع نفسه تقريبًا ليرفع نفسه إلى مكانة ميسي أو رونالدو. اللاعبون الذين كان بإمكانهم، إذا اختاروا ذلك، أن يفعلوا ويقولوا ما يحلو لهم في العقد الماضي، مو ليس مثلهم، وليفربول، كما قلت، ليس ذلك النادي أيضًا".

  • كيف يمكن لليفربول حل مشكلة صلاح؟

    وحول كيفية إصلاح ليفربول، لهذا الموقف المؤسف الذي لم يتوقعه أحد، قال كوليمور: "الحل لما صار الآن جرحًا مفتوحًا للغاية، بسيط - نوعًا ما -:

    1- يتحدث اللاعب والمدرب على انفراد.

    2- المدرب يخبر اللاعب بما يريده منه.

    3- يلتزم اللاعب أو يخبر المدرب أنه يريد الرحيل.

    4- إذا أراد اللاعب الرحيل، فليتم ذلك بسرعة. إذا لم يرد، يوافق على اختيار اللاعب ويتركه ليتم الحكم عليه من خلال أدائه المستمر. إذا كان أداؤه سيئًا، فلن يخسر المدرب (لقد أخبرتك بذلك)، وإذا كان أداؤه رائعًا، فلن يخسر المدرب أيضًا، لذا، فإن إشراك مو في التشكيل الأساسي هو نقطة انطلاق جيدة للغاية، خاصة وأن هناك لاعبين كبيرين لم يجعلا مو (رجل الأمس) بعد."

    وأكمل لاعب الريدز السابق "يمكن لآرني سلوت أن يساعد نفسه قليلًا، بأن يكون منفتحًا ويقول: (ربما أنا لست يورجن (كلوب)، ولكني أحب لاعبي فريقي، ولم يكونوا ليحققوا لقبًا رائعًا الموسم الماضي، دون الاستجابة لي ولأساليبي قليلًا. لكني أسمع تعليقات مو وأستطيع أن أقول لكم جميعًا الآن، أني أحبه كثيرًا وهو لاعبنا وسنحتفظ به)، هذا يمنع أي كبار من إلقاء قنابل مماثلة.

    لكن هناك شيء واحد مؤكد؛ لا أعتقد أنه سيكون هناك لاعب في ليفربول، سواءً بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، لديه شكاوى مشروعه من شأنها أن تعرض روح "النادي أولًا وأخيرًا" في ليفربول للخطر، وأولئك الذين لديهم مخاوف مشروعة، أنا متأكد أنهم عبّروا عنها في الوقت المناسب، وليس في مقابلة سريعة عندما تكون المشاعر متأججة، لقد قدم ليفربول كل ما قدمه اللاعبون للنادي، لذا فإن المؤسسة تستحق النقاد الخاص، وليس العام، أيًا كان مصدره".

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26 Premier LeagueGetty

    انتقالات يناير: صلاح يرى أن رحيله أمر مطروح للنقاش

    ليفربول - حاليًا - بصدد اتخاذ قرار بشأن مستقبل صلاح، ومن المحتمل أن يواجه عقوبة بسبب انتقاده للنادي، كما ستستمر التساؤلات حول مستقبله على المدى الطويل.

    ومن المقرر أن يمثل صلاح، منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025، مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية خلال منافسات البطولة. هناك حديث عن تجدد اهتمام الدوري السعودي، حيث تستعد الأندية هناك لتقديم عروض لصلاح للعب أساسيًا، وبدء صفحة جديدة إذا ثبت أن الجسور في أنفيلد لا يمكن إصلاحها.

