لا تزال قضية محمد صلاح موضع نقاش، خاصةً أنه أحد أهم اللاعبين في العالم ويلعب في أحد أكبر الأندية، وهو ليفربول.

لعب الريدز وفازوا بالمباراة الأخيرة، متغلبين على إنتر 1-0 في سان سيرو، دون اللاعب المصري، الذي تم استبعاده من التشكيلة بعد الجدل الذي دار في الأيام السابقة. كان صلاح قد تحدث علنًا منتقدًا قرارات المدرب آرني سلوت وبشكل عام المعاملة التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وقد أثارت هذه الحالة جدلاً واسعاً في الرأي العام، وانقسم النجوم السابقين بين مدافع ومهاجم، لكن دائرة المهاجمين والمنتقدين تتسع يومًا بعد الآخر، وقد انضم إليها نجم سابق جديد.