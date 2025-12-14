محمد صلاحGetty Images Sport
رد على "أزمة ليفربول" بطريقته الخاصة .. اتحاد الكرة المصري يحضر مفاجأة إلى محمد صلاح!

كتب التاريخ في إنجلترا قبل المشاركة بكأس أمم إفريقيا..

أثار محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، موضوعًا صنع ضجة إعلامية واسعة في مختلف أنحاء العالم، بعد حديثه العلني عن "أزمته" مع الريدز، وإشارته إلى أن هناك من يريد رحيله عن قلعة الآنفيلد.

ورغم أن تلك الأزمة قد "خفت" حدتها، بعد عودة صلاح للتواجد في قائمة ليفربول، ومشاركته في مباراة برايتون، في الدوري الإنجليزي، إلا أن هناك حالة من الترقب، حول مصير النجم المصري، الذي لم يحسم مستقبله مع الريدز بعد، قبل التوجه مع الفراعنة، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

    صلاح يعلنها.. "لا أريد أن أكون كبش فداء"

    وبعد بقائه على دكة البدلاء - للمرة الثالثة على التوالي - في مباراة ليدز، بالدوري الإنجليزي، خرج محمد صلاح بتصريحات "غاضبة"، مؤكدًا أنه محبط من طريقة التعامل معه، وأنه ليس أكبر من النادي، ولكنه يستحق التواجد في الملعب.

    صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

    وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار.

    وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

    ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

    وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما.

  • FC-PORTO-vs-AL-AHLY-FC-FIFA-CLUB-WORLD-CUP-2025AFP

    رد اتحاد الكرة المصري على أزمة صلاح

    ويدرس مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني لمنتخب مصر، إقامة حفل استقبال خاص لمحمد صلاح، مع وصوله إلى المعسكر الإعدادي لكأس أمم إفريقيا، الإثنين، وفق ما ذكرت "القاهرة 24".

    ويتوجه اتحاد الكرة المصري لتنظيم استقبال خاص لمحمد صلاح عقب وصوله إلى البلاد؛ حيث يدرس عدة أفكار لحفل الاستقبال، الذي سيقام سواءً في مطار القاهرة، أو مقر معسكر منتخب مصر بأحد الفنادق، وذلك من أجل دعمه بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول.

    هذه الواقعة ليست الأولى، بل سبق وأن نظم اتحاد الكرة، حفل استقبال خاص لصلاح، خلال الشهر الماضي عبر اصطفاف مجموعة أطفال أمام باب الخروج من المطار، حاملين قمصانًا تحمل صورة اللاعب مع عبارة "أنت الأفضل"، من أجل دعمه إزاء عدم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2025، وحلوله في المركز الرابع، رغم الموسم التاريخي الذي قدمه مع الريدز، حيث قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

  • TOPSHOT-FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    الفراعنة في أمم إفريقيا 2025

    بحثًا عن اللقب الغائب منذ 2010، يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق في المغرب، الأحد المُقبل.

    ويحل حامل الرقم القياسي في عدد بطولات "الكان"، في المجموعة الثانية من نسخة 2025، حيث جاءت روزنامة منافساته في دور المجموعات على النحو التالي..

    * 22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي، في الجولة الأولى.

    * 26 ديسمبر: مصر ضد جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية.

    * 29 ديسمبر: أنجولا ضد مصر، في الجولة الثالثة.

    "مو" يكتب التاريخ في البريمييرليج قبل رحلة إفريقيا

    وقرر المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق في مباراة إنتر، بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم عقد جلسة بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر.

    ورغم أن صلاح رفض تقديم أي تنازل أو التراجع عن تصريحاته السابقة، كما رفض تقديم اعتذار إلى سلوت، إلا أن جلسة أخرى، انعقدت بين الطرفين، وساهمت في تخفيف حدة توتر الأجواء، بعد المصارحة بينهما وجهًا لوجه في مقر تدريبات النادي، ليقرر المدرب الهولندي إعادته إلى قائمة ليفربول في مباراة برايتون.

    واستهل صلاح مواجهة برايتون على مقاعد البدلاء، إلا أنه شارك مبكرًا في الدقيقة 26 بعد إصابة جو جوميز، ليكتب تاريخًا جديدًا بعدما صنع تمريرة حاسمة إلى هوجو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني.

    وبات صلاح رسميًا ثالث أكثر لاعب مساهمة تهديفيًا في تاريخ الدوري، بعدما ساهم في 280 هدف، بين التسجيل والصناعة، ليأتي خلف آلان شيرر "324" وواين روني "311".

    من جهة أخرى، تمكن صلاح من تحطيم رقم واين روني، ليصبح نجم ليفربول رسميًا، أكثر لاعب مساهمة للأهداف "مع فريق واحد" في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 188 هدف و89 تمريرة حاسمة في 302 مباراة.

    وحرص صلاح على توديع جماهير ليفربول، قبل المغادرة إلى كأس أمم إفريقيا، حيث استهل مشاركته وسط تحية كبيرة من الجماهير، وغادر الآنفيلد مع غناء عشاق الريدز له.

