رد على "أزمة ليفربول" بطريقته الخاصة .. اتحاد الكرة المصري يحضر مفاجأة إلى محمد صلاح!

وقرر المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق في مباراة إنتر، بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم عقد جلسة بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر.
ورغم أن صلاح رفض تقديم أي تنازل أو التراجع عن تصريحاته السابقة، كما رفض تقديم اعتذار إلى سلوت، إلا أن جلسة أخرى، انعقدت بين الطرفين، وساهمت في تخفيف حدة توتر الأجواء، بعد المصارحة بينهما وجهًا لوجه في مقر تدريبات النادي، ليقرر المدرب الهولندي إعادته إلى قائمة ليفربول في مباراة برايتون.
واستهل صلاح مواجهة برايتون على مقاعد البدلاء، إلا أنه شارك مبكرًا في الدقيقة 26 بعد إصابة جو جوميز، ليكتب تاريخًا جديدًا بعدما صنع تمريرة حاسمة إلى هوجو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني.
وبات صلاح رسميًا ثالث أكثر لاعب مساهمة تهديفيًا في تاريخ الدوري، بعدما ساهم في 280 هدف، بين التسجيل والصناعة، ليأتي خلف آلان شيرر "324" وواين روني "311".
من جهة أخرى، تمكن صلاح من تحطيم رقم واين روني، ليصبح نجم ليفربول رسميًا، أكثر لاعب مساهمة للأهداف "مع فريق واحد" في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 188 هدف و89 تمريرة حاسمة في 302 مباراة.
وحرص صلاح على توديع جماهير ليفربول، قبل المغادرة إلى كأس أمم إفريقيا، حيث استهل مشاركته وسط تحية كبيرة من الجماهير، وغادر الآنفيلد مع غناء عشاق الريدز له.