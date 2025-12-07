"عض على شفتيك".. مايكل أوين يهاجم محمد صلاح: لا يمكنك أن تقول "علنًا" ما قلته!

سجل هوجو إيكيتيكي ثنائية سريعة في الشوط الثاني أمس السبت، في الوقت الذي كان يبحث فيه "الريدز" عن تحقيق فوزهم الثامن فقط في الدوري هذا الموسم.

ومع ذلك، عادل ليدز النتيجة في آخر 15 دقيقة بفضل هدفين من دومينيك كالفيرت لوين وأنتون ستاخ.

أعاد دومينيك سوبوسلاي التقدم لليفربول قبل 10 دقائق من النهاية، لكن أو تاناكا خطف هدف التعادل القاتل ليضمن تقاسم النقاط في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف.

وبينما كان الريدز يضغطون لتأمين الفوز، اختار سلوت الاعتماد على أمثال أليكسيس ماك أليستر وألكسندر إيزاك بدلاً من صلاح، الذي ادعى بعد التعادل أنه "تم التضحية به"، بينما كان يشاهد مجريات اللعب تتكشف في إيلاند رود.