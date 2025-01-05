"سيترك البريميرليج ليُطقطق عليه الفراج!، وإعادة لقطة تايتانك مع دالوت".. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

النجم المصري مارس عادته وسجل في مرمى اليونايتد

انتهى كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل 2-2، وكالعادة .. ترك محمد صلاح بصمته في اللقاء.

النجم المصري سجل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، وهو الهدف الـ18 له هذا الموسم والمساهمة الـ31 له في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعله يُحقق إنجازًا تاريخيًا بأن يُصبح أول لاعب يُسجل تلك الإنتاجية من الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال 19 جولة في تاريخ البطولة، متفوقًا على لويس سواريز خلال موسم 2013-2014.

صلاح حصد كالمعتاد هذا الموسم ردود فعل إيجابية جدًا على أدائه ضد رجال روبن أموريم، وقد زاد بالطبع الضغوطات على إدارة ناديه لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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نستعرض معًا أبرز ردود الفعل على أداء صلاح ضد الشياطين الحُمر ..