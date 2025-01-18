"لا أستمتع بمشاهدته، والسيتي جدد لهالاند 9.5 سنوات وليفربول يخشى المخاطرة" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد برينتفورد

واصل صيامه عن التهديف..

للمباراة الثانية على التوالي، يغيب النجم المصري محمد صلاح، عن التسجيل مع ليفربول، والذي خرج منتصرًا في الدقائق الأخيرة، أمام مضيفه برينتفورد، بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدفان جاءا عن طريق "البديل" داروين نونيز، في الدقيقتين 90+1 و90+3، بتمريرتين حاسمتين من أليكساندر آرنولد وهيرفي إليوت، لينقذ ليفربول من التعادل الثالث تواليًا في البريمييرليج.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة من 21 مباراة، محافظًا على صدارة جدول الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن آرسنال الوصيف، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 28 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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وخاض محمد صلاح، دقائق المباراة كاملة، لمس خلالها الكرة 48 مرة، وبلغت نسبة دقة تمريراته 68%، فيما قدم 7 تمريرات مفتاحية لزملائه، وصنع فرصة محققة، كما سدد 3 كرات، واحدة على المرمى، وأخرى خارجه، وثالثة تم قطعها من الدفاع.

وفيما يلي، نستعرض أبرز رودود الأفعال على أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرينتفورد..