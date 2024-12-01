"رعب أتمناه في الهلال، وخلف كل إنجاز كبير لليفربول" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

النجم المصري قاد فريقه للفوز على منافسه الأهم

كما اعتاد هذا الموسم، خطف محمد صلاح الأنظار من الجميع وحظي بإشادة كبيرة عقب مباراة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النجم المصري قاد فريقه لتعزيز صدارته برصيد 34 نقطة وأبعد السيتي إلى المركز الخامس بـ23 نقطة، حتى أن البعض بدأ يُردد مقولة أن الدوري حُسم للريدز.

الجناح الهداف ترك بصمته على هدفي فوز أصحاب الملعب، إذ صنع الأول وسجل الثاني من ركلة جزاء، وقد أهدر فرصة عظيمة فيما كان مصدر رعب كبير للجبهة اليُسرى للسيتي.

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أداء صلاح حصد ردود فعل إيجابية جدًا من المشجعين، نستعرضها فيما يلي ..