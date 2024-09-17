كسر رقم داروين نونيز ومقارنته بمحرز مضحكة .. ردود الأفعال على صلاح أمام ميلان

صورة مميزة رغم غياب الإسهامات للنجم المصري

لم يسجل ولم يصنع، ولكنه يظل حاضرًا وبقوة في الصورة، لذلك دعونا نقول إن صلاح كان أحد أهم أسباب فوز ليفربول على ميلان بنتيجة 3/1 في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

كريستيان بوليسيتش نجح في تسجيل الهدف الأول، ليظن عشاق الروسونيري أنهم سيمرون بليلة كلاسيكية من ليالي الأبطال، ولكن ليفربول رد بثلاثية سجلها إبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي.

نعم! ما تراه حقيقيًا، صلاح ليس موجودًا في لائحة التسجيل مثلما اعتدنا في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي، لكنه ظهر بصورة جيدة وكان على وشك التسجيل لولا تصدي العارضة لفرصتين محققتين من صاحب الـ32 سنة.

المستخدمون على منصة "إكس" مدحوا ما قدمه صلاح الليلة رغم غياب الإنتاجية، ولكن كان لديهم بعض التساؤلات الأخرى..