"مقارنته بنيمار؟ احترموه أرجوكم، وكابوس لا يعرف كبير أو صغير" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد توتنهام

يوم جديد عظيم للنجم المصري

ربما مللتم من التكرار، لكنه يوم عظيم جديد للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الجناح الهداف قاد فريقده لقهر توتنهام 6-3 في مباراة شهدت إحرازه هدفين وصناعته لهدفين، أي أنه ترك بصمته على ثلثي غلة فريقه من الأهداف في لندن، وقد غادر الملعب عند الدقيقة الـ87.

صلاح يُواصل إحراج إدارة الريدز ودفعهم لتجديد عقده بشروطه الخاصة وحسبما يرى، لأن التخلي عنه بعد هذا الأداء سيكون ضربًا من الجنون وسيضعهم في مواجهة مباشرة مع ملايين العشاق.

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نستعرض معًا أبرز ردود الفعل على أداء صلاح ضد السبيرز ..