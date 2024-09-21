ماذا قدم النجم المصري

لم يسجل النجم المصري محمد صلاح في فوز ليفربول السهل على حساب ضيفه بورنموث بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من لويس دياز في الدقيقتين 26 و28 وداروين نونيز في الدقيقة 37، علمًا بأن صلاح صنع الهدف الثالث.

بهذه النتيجة، يتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج مؤقتا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي الذي يواجه آرسنال غدًا، بينما يحتل بورنموث المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

رواد منصة "إكس" هاجموا صلاح بعد إهداره العديد من الفرص السهلة، بينما امتدح البعض أداءه المميز خلال المواجهة: