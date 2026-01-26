صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول .. ولكن السلبية ضد بورنموث!

كان من المفترض أن توفر عودة صلاح إلى التشكيلة الأساسية لليفربول الشرارة التي يحتاجها آرني سلوت لإعادة إحياء حملة الدفاع عن اللقب المتعثرة. لكن بدلاً من ذلك، أبرزت هذه العودة اتجاهاً مقلقاً يشير إلى أن وجود الملك المصري لم يعد ضمانة للحصول على النقاط كما كان في السابق.

بعد عودته من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، عاد صلاح إلى التشكيلة الأساسية في مباراة السبت ضد بورنموث، ليشهد هزيمة فريقه 3-2.

دفع هذا النتيجة صلاح إلى دخول سجلات الأرقام القياسية لأسباب خاطئة. هذه الخسارة تعني أن المهاجم قد خسر الآن في سبع من آخر ثماني مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنها إحصائية مذهلة للاعب الذي حدد حقبة من الانتصارات المتواصلة في ظل النظام السابق وفي الأيام الأولى من ولاية سلوت. بدلاً من أن يكون محفزًا للانتعاش، وجد صلاح نفسه القاسم المشترك في سلسلة من النتائج التي أدت إلى خروج ليفربول من المراكز الأربعة الأولى وتخليه فعليًا عن لقبه.