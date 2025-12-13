Salah HIC 2-1 (Goal only)Goal AR
محمود خالد

ما أشبه ليلة برايتون بـ"بداية مورينيو" .. محمد صلاح يتعب كاتب التاريخ وابتسامته تنتصر لـ"ذكاء" آرني سلوت!

صلاح يشارك وليفربول يفوز .. وكذلك آرني سلوت!

صلاح "السعيد"، شارك وساهم، فقاد ليفربول للانتصار على برايتون بنتيجة (2-0)، على ملعب آنفيلد، في مباراة الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

ووقع هوجو إيكيتيكي على ثنائية ليفربول، في الثانية 46 والدقيقة 60، ليستعيد الريدز، نغمة الانتصارات، في الدوري، ويحقق فوزه الثامن في البريمييرليج، هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 26 نقطة، ليحل في المركز السادس، بينما تجمد رصيد برايتون عند 23 نقطة، في المركز التاسع.

ماذا صنع محمد صلاح في مواجهة برايتون؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Mohamed Salah Chelsea Arsenal Premier Leaguegetty images

    محمد صلاح .. سيناريو مثالي لفيلم وثائقي حول "القميص 11"!

    عندما وقف محمد صلاح على خط التماس، في انتظار الدخول بديلًا، بعد إصابة الظهير جو جوميز، في الدقيقة 26، عادت الذاكرة إلى الوراء "11" عامًا، عندما كان صلاح ينتظر "هدية" جوزيه مورينيو، بالمشاركة بديلًا مع تشيلسي.

    في 22 مارس 2014، كانت ليلة لا تنسى، حينما فرحت الجماهير المصرية، بمشاركة صلاح أخيرًا في ديربي آرسنال، فلم يرفض (مو) الهدية، ونزل الملعب ليسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، بعد 3 دقائق فقط من نزوله بديلًا.

    الجميع يعرف قصة صلاح، ولكن هذا قد يعد "سيناريو" مثاليًا، إذا ما تم تصميم فيلم وثائقي يحكي رحلة النجم المصري في ملاعب إنجلترا، يحكي عن فاصل 11 عامًا، قبل عودة المشهد، بين بداية كانت جماهير البلوز تترقب ذلك الواعد المصري يخط أول أقدامه في ملاعب البريمييرليج، وهتافات جماهير ليفربول الكبيرة لصلاح بعد مشاركته "بديلًا" اليوم أمام برايتون، ما يحكي فترة زمنية، كانت مسيرة صلاح فيها أشبه بسهم عاد قليلًا إلى الوراء، قبل أن يترك القوس وينطلق لكتابة التاريخ.

    ووفق الرسالة الغامضة التي قالها صلاح، بشأن مستقبله مع ليفربول، حينما قال إنه سيقوم بوداع جماهير الريدز في مباراة برايتون، قبل السفر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، ولا يعلم كيف سيكون مستقبله بعد ذلك، فما بين مشهدي أول تبديل وآخر تبديل "محتمل"، يحكي قصة أسطورة بات في مرمى الانتقادات، لأنه كان يطلب "التقدير".

    • إعلان
  • محمد صلاحGetty Images Sport

    ترك بصمته أمام برايتون .. وأهدر "نجومية" اللقاء

    رغم أن برايتون اعتمد سلاح "المرتدّات"، إلا أنه كاد أن ينجح أكثر من مرة، في تهديد مرمى الحارس أليسون بيكر، الذي لعب دورًا في الحفاظ على تقدم ليفربول، الذي جاء في أولى دقيقة.

    أمام مرتدًات برايتون، جاءت إصابة جو جوميز، لتجبر المدير الفني آرني سلوت، على إشراك صلاح، وهو الأمر الذي صنع حالة من التوازن الهجومي، وقلل من "حدة" خطورة الضيوف.

    كيف ذلك؟ شاهدنا آرني سلوت وهو يعيد دومينيك سوبوسلاي إلى مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة جوميز، مع إعطاء تعليمات إلى صلاح، بالتراجع إلى الخلف كثيرًا، والمساهمة في بناء الهجمة، بانطلاقاته من الخلف، فيما كان الاتجاه واضحًا، بأن تكون لهوجو إيكيتيكي "كلمة النهاية"، في هجمات الريدز.

    وفي ظل إصابات نجوم ليفربول، على غرار فريمبونج وكودي جاكبو، وإيقاف كونور برادلي، كان الحل أمام سلوت، هو تعديل مركز ماك أليستر، ليلعب "كصانع ألعاب"، وهو المركز الذي عانى معه المحور الأرجنتيني، في ظل وفرة لاعبي برايتون في العمق.

    هنا، ظهر دور محمد صلاح، الذي شكل ثنائيات رائعة، سواءً مع سوبوسلاي من الطرف الأيمن، أو مع إيكيتيكي من البناء من الخلف، والتواجد في العمق.

    ونجح صلاح في ترك بصمته أمام برايتون، بصناعة تمريرة حاسمة إلى إيكيتيكي، الذي سجل هدفه الثاني بعد استغلال ركنية المصري، ليضع رأسية في الشباك.

    ورغم ذلك، إلا أن صلاح كان يملك فرصتين أيضًا للتسجيل أمام برايتون، في الدقيقة 60، بعد تمريرة من إيكيتيكي، وتألق الحارس في التصدي للكرة، ثم الدقيقة 90+2، حيث تسلم صلاح عرضية متقنة من كييزا، ليسددها بغرابة من داخل المنطقة، وتمر فوق العارضة.

    باختصار، إن صلاح كانت لديه أكثر من فرصة، ليخرج بحصيلة كبيرة من الأهداف، تجعله نجم المباراة، مع هوجو إيكيتيكي، ولكن بصمته تكفي.

  • كاتب التاريخ يستسلم أمام صلاح

    ولا يزال محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام القياسية في ملاعب البريمييرليج، قبل رحلة أمم إفريقيا، حيث بات رسميًا ثالث أكثر لاعب مساهمة تهديفيًا في تاريخ الدوري، بعدما ساهم في 280 هدف، بين التسجيل والصناعة، ليأتي خلف آلان شيرر "324" وواين روني "311".

    ورغم غموض موقف صلاح، بين الاستمرار أو الرحيل في يناير، إلا أن (مو) بات يحتاج إلى 44 مساهمة، من أجل معادلة الرقم التاريخي لشيرر.

    من جهة أخرى، تمكن صلاح من تحطيم رقم واين روني، ليصبح نجم ليفربول رسميًا، أكثر لاعب مساهمة للأهداف "مع فريق واحد" في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 188 هدف و89 تمريرة حاسمة في 302 مباراة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    إيكيتيكي مهاجم "لا يقرأ"

    رغم أن هوجو إيكيتيكي يعد أحد أبرز نجوم المباراة، بعدما سجل هدفي المباراة، إلا أن هناك نقطة لا تزال "ناقصة" من أجل السير على نمط "المهاجم الشامل".

    إيكيتيكي الذي قدم من آينتراخت فرانكفورت، في الصيف، في خطة آرني سلوت، كان يملك ازدواجية في الأدوار، بين رقم "9" و"10"، فهو لا يسجل فقط، وإنما يلعب دور صانع الألعاب أيضًا.

    ورغم ذلك، إلا أن إيكيتيكي في أكثر من لقطة، كان لا يحسن قراءة الملعب، وبات أفضل بالتحرك دون كرة، عن التحرك بالكرة، وكأنه لا ينظر إلى زملائه، ما يجعله متميزًا في التمركز لاستقبال الكرة، إلا أنه أهدر أكثر من فرصة كان بإمكانه أن يمرر الكرة إلى زميل في وضع أفضل.

    هذا الأمر قد يأتي مع الخبرة، إلا أن ذلك لا يمنع بأن إيكيتيكي بات يثبت أنه الأفضل بين صفقات ليفربول الحديثة، سواءً فلوريان فيرتس الذي خفت بريقه كثيرًا، أو ألكسندر إيزاك.

  • Arne Slot Mohamed Salah Liverpool 2025Getty Images

    سلوت تعامل مع أزمة صلاح "بذكاء"

    بعد تصريحات صلاح الأخيرة، عقب مباراة ليدز، التي أبدى فيها استياءه الكبير من التواجد على مقاعد البدلاء، ووصف الأمر بأن هناك من لا يريد استمراره في ليفربول، وأن النادي يتعامل مع صلاح كـ"كبش فداء"، انقسمت جماهير الريدز، بين مؤيد لموقف سلوت، ومعارض له.

    هذا الانقسام ظهر أيضًا في هجوم جيمي كاراجر وانتقاد تيري هنري لصلاح، ودفاع ستيفن جيرارد عنه، كونه قدم تاريخًا كبيرًا في قلعة الآنفيلد.

    ويمكن القول إن آرني سلوت تعامل بذكاء كبير في إنهاء أزمة صلاح، على الأقل بصورة مؤقتة، لحين انتهاء مشواره في كأس أمم إفريقيا، لأكثر من سبب..

    * عقد جلسة للصلح، وإبقائه على الدكة لإثبات أنه يملك الكلمة الأولى في ليفربول.

    * استغلال إصابة في ليفربول، ومنح صلاح فرصة المشاركة في وقت مبكر.

    * صلاح يصنع ويحطم الرقم القياسي، وجماهير ليفربول تسعد بمشاهدته، فتنخفض حدة الهجوم ضد آرني سلوت.

    ولعل هذا السيناريو هو "المثالي" لآرني سلوت الذي أثبت لجماهير ليفربول، بأنه يبحث عن أفضل تشكيل للريدز في كل مباراة، وبإمكانه ترك الفرصة لصلاح، والرد على ما قاله المصري حول وجود محاولات لإبعاده من الآنفيلد، وإيضاح الأمر أيضًا بأنه "أزمة وانتهت"، في انتظار ما نشهده بعد الكان.

الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون crest
برايتون
برايتون
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0