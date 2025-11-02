Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

أناني ولا يصنع لزملائه؟ .. إحصائية "استثائية" تحسم الجدل بشأن محمد صلاح مع ليفربول!

صلاح تألق أخيرًا بعد فترة من المستوى الباهت مع ليفربول

شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل بشأن مستوى النجم المصري محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول، خاصة بعد الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح تغلب على هذا الأمر، بعدما قاد ليفربول للانتصار على أستون فيلا مساء أمس السبت، ليُنهي سلسلة النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ليفربول يفوز على أستون فيلا

    عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أداء مقنع أمام أستون فيلا، تغلب خلاله عليه بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

    جاءت انطلاقة اللقاء سريعة ومليئة بالإثارة، حيث بدأ أستون فيلا المباراة بشجاعة هجومية واضحة، وكاد أن يصدم جماهير أصحاب الأرض مبكرًا، بعدما ارتطمت تسديدة مورجان روجرز في العارضة عند الدقيقة الخامسة، ثم كرر الحظ وقوفه ضد الفريق الضيف بعدما أصابت كرة ماتي كاش القائم في الدقيقة 19.

    ومع مرور الدقائق، استعاد ليفربول زمام المبادرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليبدأ في تهديد مرمى فيلا بشكل متكرر، وسجل المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل. ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، تمكن النجم المصري محمد صلاح من فك صيامه التهديفي، بتسديدة متقنة في الدقيقة (45+1) منحت "الريدز" أفضلية قبل التوجه إلى غرف الملابس.

    وفي الشوط الثاني، واصل رجال المدرب الهولندي أرني سلوت ضغطهم الهجومي، وسط تراجع واضح في أداء الضيوف، قبل أن يضاعف ريان جرافنبرخ النتيجة في الدقيقة 58 بعد تمريرة مميزة من أليكسيس ماك أليستر. وشهدت الدقائق التالية بعض الخشونة بين الفريقين، نال على إثرها فيرجيل فان دايك وماتي كاش بطاقتين صفراوين.

    وحاول أوناي إيمري إنعاش فريقه بإجراء تبديلات هجومية، لكن التماسك الدفاعي لليفربول ساهم في بقاء النتيجة كما هي حتى صافرة النهاية.

    وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المراكز الأولى مؤقتًا، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، لتتواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة في الموسم الحالي.

  • اتهامات لصلاح بالأنانية بعد غيابه عن التهديف

    وشهدت الفترة الماضية غياب محمد صلاح عن زيارة شباك خصوم ليفربول، بالإضافة إلى تقديمه لمستوى غير مقنع مع الريدز، حيث لم ينجح في إنقاذ فريقه من تلقي 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي.

    جمهور ليفربول هاجم صلاح واتهمه بالأنانية، وعدم التعاون مع زملائه من أجل تسجيل الأهداف، ورفضه التمرير والصناعة من أجل تسجيله لهدف.

    وعاش صلاح فترة كبيرة من الضغوط النفسية، بسبب نتائج الفريق والاتهامات التي وجهت له، بالإضافة إلى تفكير مدربه الهولندي آرني سلوت، بوضعه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي تسبب في أزمة بين النجم المصري والمدير الفني للريدز.

    ولكنه نجح في النهاية، في أن ينُهي مسلسل صيامه عن تسجيل الأهداف، بتسجيله لهدف لصالح ليفربول في مرمى أستون فيلا، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز.

    إحصائية تحسم الجدل المثار حول صلاح

    كشفت شبكة "Who Scored" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن إحصائية استثنائية لصلاح هذا الموسم رفقة ليفربول.

    وأكدت الشبكة على أن محمد صلاح نجح في صناعة 18 فرصة محققة للتهديف لزملائه، ليكون أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

    إحصائية صلاح تبرئه أمام الاتهامات التي وجهها له بعض جماهير ليفربول خلال الفترة الأخيرة، بأنه لا يتعاون مع زملائه، حيث نجح في صناعة الفرص لهم، ولكن لم يستغلوا سوى فرصتين فقط!

    ووصل عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي إلى 5 أهداف في جميع البطولات، بواقع 4 في الدوري وواحد بدوري الأبطال، كما صنع هدفين في الدوري الإنجليزي وهدف في البطولة القارية.

  • سلوت يُشيد بصلاح

    وعقب نهاية اللقاء، أشاد المدير الفني لليفربول، الهولندي آرني سلوت، بالأداء الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح أمام أستون فيلا، في المباراة التي حسمها "الريدز" بثنائية نظيفة على ملعب آنفيلد.

    وقال سلوت في تصريحاته بعد اللقاء: "تسجيل محمد صلاح لهدف جديد اليوم لم يكن أمرًا مفاجئًا على الإطلاق، فالجميع يعرف قدراته الهجومية المذهلة، لكن ما أثار إعجابي حقًا هو قوته في التعامل مع الكرات الطويلة، وكيفية احتفاظه بالكرة رغم الضغط المستمر من مدافعي أستون فيلا".

    وأضاف المدرب الهولندي: "صلاح قدّم أداءً متكاملًا، لم يكتفِ فقط بصناعة الخطورة الهجومية، بل أظهر التزامًا كبيرًا في الواجبات الدفاعية، وهو ما يعكس النسخة الأفضل التي نرغب جميعًا في رؤيتها منه، النسخة التي يسعى صلاح نفسه لتقديمها، ونطمح نحن إليها كجهاز فني وجماهير".

    وجاءت تصريحات سلوت لتؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري داخل غرفة ملابس ليفربول، بعدما واصل تألقه وساهم في تحقيق انتصار مهم يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي.

