أناني ولا يصنع لزملائه؟ .. إحصائية "استثائية" تحسم الجدل بشأن محمد صلاح مع ليفربول!

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أداء مقنع أمام أستون فيلا، تغلب خلاله عليه بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

جاءت انطلاقة اللقاء سريعة ومليئة بالإثارة، حيث بدأ أستون فيلا المباراة بشجاعة هجومية واضحة، وكاد أن يصدم جماهير أصحاب الأرض مبكرًا، بعدما ارتطمت تسديدة مورجان روجرز في العارضة عند الدقيقة الخامسة، ثم كرر الحظ وقوفه ضد الفريق الضيف بعدما أصابت كرة ماتي كاش القائم في الدقيقة 19.

ومع مرور الدقائق، استعاد ليفربول زمام المبادرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليبدأ في تهديد مرمى فيلا بشكل متكرر، وسجل المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل. ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، تمكن النجم المصري محمد صلاح من فك صيامه التهديفي، بتسديدة متقنة في الدقيقة (45+1) منحت "الريدز" أفضلية قبل التوجه إلى غرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، واصل رجال المدرب الهولندي أرني سلوت ضغطهم الهجومي، وسط تراجع واضح في أداء الضيوف، قبل أن يضاعف ريان جرافنبرخ النتيجة في الدقيقة 58 بعد تمريرة مميزة من أليكسيس ماك أليستر. وشهدت الدقائق التالية بعض الخشونة بين الفريقين، نال على إثرها فيرجيل فان دايك وماتي كاش بطاقتين صفراوين.

وحاول أوناي إيمري إنعاش فريقه بإجراء تبديلات هجومية، لكن التماسك الدفاعي لليفربول ساهم في بقاء النتيجة كما هي حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المراكز الأولى مؤقتًا، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، لتتواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة في الموسم الحالي.