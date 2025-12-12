كفاكم نفاقًا | درس هانزي فليك الذي أحرج "أساطير" الاستديوهات.. لماذا يُباح لراشفورد وكين ما يُحرم على صلاح؟

قالها فليك ببساطة وهو يتحدث عن ماركوس راشفورد: "لقد ذهبت للتحدث مع ماركوس لأشرح له لماذا لم يلعب المباراة الماضية،أخبرني: لا تقلق، لقد حصلنا على النقاط الثلاث".

توقف قليلًا أمام جملة "ذهبت للتحدث معه"، هنا يكمن المربط الحقيقي للفرس، صلاح لم يخرج في مؤتمر صحفي ليطالب أرني سلوت بتقديم كشف حساب أو تفسير، ولم يشترط أن يشرح له المدرب أسباب تبديله أو جلوسه بديلًا لكي يوافق على اللعب.

نحن هنا -كمتابعين ومنصفين- من نقول إن التفسير كان واجبًا، وإن الاحتواء كان ضرورة، استنادًا لما فعله مدرب بحجم فليك يمتلك سداسية تاريخية في جعبته.

فليك لم ينتظر أن يسأله راشفورد، بل بادر هو بالشرح احترامًا لقيمة لاعب معار من مانشستر يونايتد قد لا يستمر لما أبعد من الصيف القادم، بينما في ليفربول، تم تصوير الأمر من قبل جيمي كاراجر وتيري هنري على أن مجرد انتظار صلاح لهذا النوع من التقدير هو "غرور" أو "تعالٍ" على النادي.