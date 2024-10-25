حلم ريال مدريد يُطارد آرنولد و"السوق الحر" يُغري صلاح .. وليفربول هو الملاذ الآمن لفان دايك!

مهمة صعبة أمام ليفربول للحفاظ على الثلاثي

آخر ما يحتاجه أي مدرب في العالم، هو خسارة العمود الفقري لفريقه في بداية مشروعه الجديد، ولكن الهولندي آرني سلوت وقع في هذه الورطة بأسوأ شكل ممكن!

شاءت الأقدار، أن يدخل مدرب ليفربول القادم من فينورد بعد رحيل الألماني يورجن كلوب، في هذا الصداع الشديد ببداية رحلته في أنفيلد، لأنه أصبح مهددًا بخسارة محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد دفعة واحدة.

العامل المشترك بين الثلاثي هو كابوس لليفربول، لأن جميعهم تنتهي عقودهم مع النادي الإنجليزي في يونيو 2025، مما يعني فقدان قيمتهم الفنية دون الحصول على أي مقابل مادي!

بالطبع الريدز سيحاولون حتى اللحظات الأخيرة للحفاظ على الثلاثي، ولكن نحن هنا للحديث عن الخيارات المتاحة والأنسب لكل منهم!