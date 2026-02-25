Goal.com
أحمد فرهود

محمد صلاح الحلم الضائع وثنائي كتب التاريخ مع النادي!.. برشلونة والنجوم المصريين "قصة حب تتصاعد"

عمر مرموش حلقة جديدة من ارتباط المصريين بالعملاق الكتالوني..

لم يعد قميص نادي برشلونة، المُخطط بـ"الأزرق والأحمر"، مجرد حلم بعيد يراود الشباب في الشوارع المصرية؛ بل تحوّل إلى واقع ملموس، في قلب كتالونيا.

هذا الواقع تجلى في السنوات القليلة الماضية؛ كما أصبح مرشحًا للزيادة، في الأعوام القادمة.

نعم.. نحن نُشاهد منذ عام 2021 تحديدًا؛ عددًا من النجوم المصريين يرتدون قميص برشلونة، كما نسمع عن أسماء أخرى مُرتبطة بهذا الكيان الرياضي الكبير.

آخر الأسماء المصرية التي ارتبطت بالعملاق الكتالوني؛ هو عمر مرموش، مهاجم النادي الإنجليزي مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة "سبورت" في الساعات القليلة الماضية، وضعت الإدارة البرشلونية مرموش، ضمن خططها في الميركاتو الصيفي القادم؛ حال فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز الأسماء المصرية التي ارتبطت ببرشلونة خلال السنوات الماضية، أو تلك التي ارتدت ألوان النادي بالفعل..

    محمد النني.. اسم دخل "قلب" برشلونة

    لا يُمكن للنجم المصري محمد النني، الذي يلعب في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي حاليًا، أن ينسى مباراته التاريخية ضد العملاق الكتالوني برشلونة، عام 2016.

    وقتها.. قدّم النني واحدة من أفضل مبارياته في عالم الساحرة المستديرة، عندما كان يرتدي قميص آرسنال الإنجليزي؛ وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2015-2016.

    وسجل الفرعون المصري هدفًا رائعًا، في خسارة آرسنال (1-3) ضد برشلونة؛ ليحصل على إشادة خاصة من الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للعملاق الكتالوني آنذاك.

    ليس هذا فقط.. صحيفة "سبورت" الإسبانية فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعد هذه المباراة الأوروبية؛ بإعلانها رغبة برشلونة في التعاقد مع النني، لهذه الأسباب تحديدًا:

    * أولًا: دقة تمريرات النني الكبيرة في خط الوسط.

    * ثانيًا: تمتع النني بتسديدات قوية بعيدة المدى.

    إلا أن الصفقة لم تتم وقتها؛ ليعود اسم اللاعب المصري للارتباط بنادي برشلونة مجددًا، موسم 2021-2022.

    ارتباط اسم النني بالعملاق الكتالوني لـ"المرة الثانية"، تزامن مع تولي الإسباني تشافي هيرنانديز، القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    تشافي أشاد في أوقاتٍ سابقة بـ"ذكاء النني التكتيكي"؛ وهو ما جعل الصحف الإسبانية تُرشح اللاعب لتعزيز خط وسط برشلونة، كخيار قليل التكلُفة.

    محمد صلاح.. حلم برشلونة الذي لم يتحقق

    يُعد النجم محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي؛ أبرز الأسماء المصرية التي ارتبطت بالعملاق الكتالوني برشلونة، في السنوات القليلة الماضية.

    برشلونة كان يحلم بالتعاقد مع صلاح؛ من أجل خلافة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي رحل عن الفريق صيف 2021.

    ونتذكر جيدًا أن رئيس برشلونة وقتها جوان لابورتا، أشاد كثيرًا بإمكانات صلاح؛ مع وصفه بأحد أفضل نجوم العالم، الذي بإمكانه تقديم الإضافة الفنية للعملاق الكتالوني.

    لكن بالطبع.. صفقة الفرعون المصري لم تتم وقتها؛ لعديد الأسباب المهمة، أبرزها على الإطلاق:

    * أولًا: الأزمة الاقتصادية الخانقة؛ التي كان يمر بها برشلونة.

    * ثانيًا: تمسُك ليفربول الكبير ببقاء صلاح؛ كنجم الفريق الأول وقتها.

    وظل اسم صلاح مرتبطًا ببرشلونة، لفترات طويلة منذ ذلك الوقت؛ حتى اختفى تدريجيًا، خاصة مع ظهور الجوهرة الإسبانية لامين يامال مع الفريق الأول.

    أحمد الأحمر.. الأسطورة التي تمنى برشلونة خطفه

    تُعتبر كرة اليد من أنجح الرياضات في بلاد الفراعنة؛ الأمر الذي جعل أندية أوروبا العريقة وعلى رأسها العملاق الكتالوني برشلونة، يراقبون العديد من الأسماء المصرية.

    وبالفعل.. حاول برشلونة التعاقد مع أسطورة مصر ونادي الزمالك أحمد الأحمر؛ عدة مرات عبر مسيرته في عالم كرة اليد، أبرزها عام 2013.

    وفي كل مرة كان يحاول فيها برشلونة، التعاقد مع الأحمر؛ كان يصطدم بعدة عوائق، على النحو التالي:

    * أولًا: تمسُك الزمالك ببقاء أسطورته؛ حيث تعتبر لعبة اليد الأنجح على الإطلاق داخل النادي.

    * ثانيًا: ولاء اللاعب للزمالك أحيانًا؛ مع تفضيله بعض المشاريع الرياضية، في أوقاتٍ اخرى.

    نتذكر على سبيل المثال.. أن أحمد الأحمر الذي خرج من الزمالك إلى نادي الجيش القطري لفترة؛ فضل وقتها تكملة عقده مع الأخير والإيمان بمشروعه الرياضي الكبير،  بدلًا من الانتقال إلى برشلونة.

    زين والدرع.. ثنائي كتب التاريخ بقميص برشلونة

    بخلاف الأسماء سالفة الذكر، التي ارتبطت بالانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ فهُناك 3 نجوم ارتدوا ألوان النادي بالفعل، على النحو التالي:

    * أولًا: علي زين.

    * ثانيًا: سيف الدرع.

    * ثالثًا: حمزة عبدالكريم.

    زين هو أول مصري في التاريخ، يرتدي قميص برشلونة؛ حيث انضم إلى فريق كرة اليد بالنادي، موسم 2021-2022

    ورغم أن زين مثّل برشلونة لموسم رياضي واحد فقط؛ إلا أنه صنع التاريخ مع هذا العملاق الكتالوني، بعديد البطولات كالتالي:

    * السيطرة الإسبانية: التتويج بالثلاثية المحلية "الدوري، كأس الملك والسوبر"؛ بالإضافة إلى الحصول على لقب كأس كتالونيا.

    * الإنجاز القاري: التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؛ بعد الفوز على كيلسي البولندي، في المباراة النهائية.

    والآن.. يسير الدرع على خطى زين؛ حيث انضم إلى فريق برشلونة لكرة اليد، صيف 2025.

    ويقدّم الدرع مستويات أكثر من رائعة مع برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مع حصد عدة بطولات في وقتٍ قياسي، على النحو التالي: 

    * أغسطس 2025: كأس كتالونيا.

    * أكتوبر 2025: كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

    * فبراير 2026: كأس ملك إسبانيا.

    ولا يزال الدرع ينافس بقوة مع برشلونة، على لقب دوري أبطال أوروبا؛ مع تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة اليد، الموسم الرياضي الحالي.

    حمزة عبدالكريم.. أمل المصريين للإبداع مع برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الحديث عن النجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم؛ المنضم إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    عبدالكريم انتقل من النادي الأهلي المصري إلى برشلونة؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي.

    ومن المقرر أن يُمثل الفرعون المصري الشاب، فريق الرديف لكرة القدم بالعملاق الكتالوني؛ أو ما يُعرف باسم "برشلونة أتلتيك".

    ولفت عبدالكريم أنظار إدارة برشلونة؛ وذلك بمستواه الرائع في بطولة كأس العالم للناشئين، مع منتخب مصر.

    وأرسل برشلونة كشافيه إلى بطولة كأس العالم للناشئين؛ وذلك ضمن خطته الجديدة، القائمة على الآتي:

    * أولًا: التعاقد مع اللاعبين الشباب؛ ليمثّلوا مختلف الفئات السنية.

    * ثانيًا: اختيار الأنسب من هؤلاء؛ للتصعيد إلى الفريق الأول لكرة القدم.

    * ثالثًا: تسويق بعض الأسماء فيما بعد؛ للاستفادة منهم اقتصاديًا.

    والتعاقد مع الأسماء الشابة الصغيرة، لم يُسبب أي إرهاق لخزينة العملاق الكتالوني؛ حيث تكون رسوم ضمهم، رمزية.

    وينتظر الشعب المصري انتهاء بعض الإجراءات البيروقراطية؛ لكي يتمكنوا من مشاهدة حمزة عبدالكريم مع رديف برشلونة، ولما لا التألُق والتصعيد مستقبلًا للفريق الأول.

    وبما أن لعبة كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم؛ فالجميع يتمنى أن تنتقل نجاحات علي زين وسيف الدرع في يد برشلونة، إلى عبدالكريم.

