"اجعلوا صلاح حاكمًا للمدينة ومرموش لا يفهم كرة جوارديولا" .. أبرز ردود الأفعال حول ثنائي مانشستر سيتي وليفربول

مواجهة إنجليزية بطابع مصري على ملعب الاتحاد..

ليلة تاريخية عاشتها الجماهير المصرية، وهي تشاهد اثنين من أبناء أرض الكنانة، يشاركون في اثنين من أقوى فرق العالم، خلال مواجهة مانشستر سيتي وليفربول، التي جمعت بين عمر مرموش ومحمد صلاح، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقطع ليفربول خطوة كبيرة نحو لقب الدوري العشرين، بفوزه الكبير على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-0)، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وواصل صلاح تألقه مع ليفربول، في مواجهة القمة، حيث سجل الهدف الأول وصنع تمريرة حاسمة لسوبوسلاي، ليحرز الهدف الثاني في الدقيقتين 14 و37، بينما أحرز عمر مرموش هدفًا لمانشستر سيتي، وتم إلغاؤه في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

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ونجح صلاح في كسب المواجهة المصرية، ليقود ليفربول للابتعاد في صدارة جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة من 27 مباراة، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي، الذي تجرع مرارة الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، عند 44 نقطة، في المركز الرابع.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يصل إلى 50 مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، كما حافظ على صدارة هدافي البريمييرليج، برصيد 25 هدفًا في 27 مباراة، كما صار ثاني لاعب، بعد ليونيل ميسي، يسجل ويصنع في 11 مباراة مختلفة في موسم واحد، في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال حول أداء محمد صلاح وعمر مرموش في قمة ليفربول والسيتي..