Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
علي سمير

"أحتاجه حتى لو لدينا 15 مهاجمًا" .. سلوت ينتظر عودة صلاح ويستخدم روبرتسون لتوجيه رسالة مبطنة له!

هل حاول سلوت توجيه رسالة إلى الدولي المصري بشكل غير مباشر؟

رغم أن الأوضاع تبدو هادئة في ليفربول بين محمد صلاح ومدربه أرني سلوت، إلا أن المدرب الهولندي قرر استخدام الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون لتوجيه رسالة مبطنة إلى الجناح المصري.

المناوشات بدأت بين صلاح وسلوت خلال هذا الموسم، منذ الفترة الذي جلس فيها اللاعب على دكة البدلاء بشكل متكرر، مما قاده إلى الانفجار عقب التعادل 3/3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

اللاعب قال في ديسمبر الماضي إن هناك شخص ما في ليفربول يريد التخلص منه و"إلقائه تحت الحافلة"، في إشارة إلى توجيه اللوم عليه بسبب المستويات المتواضعة للفريق خلال الموسم الجاري وابتعاده عن المنافسة على البطولات.

صلاح ذهب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، ويستعد للعودة لليفربول بعد المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نيجيريا، ويبدو أن سلوت قرر استقباله ببعض الكلمات غير المباشرة!

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    هل قام سلوت باستخدام روبرتسون للنيل من صلاح؟

    أندي روبرتسون تم سؤاله مؤخرًا عن موقفه من الجلوس كبديل بصفة متكررة "وضع مشابه لصلاح"، خاصة بعد قدوم ميلوش كيركيز، وكانت ردوده أكثر هدوءًا من نظيره المصري بشكل كبير.

    ومن جانبه قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي القادمة في الدوري الإنجليزي:"يجب علينا الإشادة بكل ما قاله، لقد كان ناضجًا وتفهمت كلماته بالتأكيد، يجب أن يتولد هذا الشعور لدى أي لاعب لا يشارك كأساسي في المباريات".

    وأضاف:"أنا سعيد جدًا لسماع أنه ليس غاضبًا من وضعه الحالي، وأنه يدرك أهميته وما قدمه لليفربول، ربما لم يشارك بالشكل المطلوب، لكني أقدر ما قاله لوسائل الإعلام".

    • إعلان
  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    تصريحات روبرتسون بشكل مفصل

    الظهير الاسكتلندي قال في تصريحات صحفية:"يمكنني التفكير في السنوات الثماني والنصف الماضية، أتذكر عندما استبعدني كلوب من إحدى المباريات وشعرت بغضب شديد، لذلك الجميع يعرف ما هو شعوري تجاه عدم اللعب".

    وأوضح:"لقد لعبت وأنا مصاب وأيضًا في حالة غير مثالية سواء مع النادي أو منتخب بلادي، وذلك لحرصي على الظهور ومساعدة الفريق الذي ألعب له".

    وتابع:"بذلت قصارى جهدي من أجل ليفربول، والنادي كان كريمًا معي للغاية وكافأني بعقود جيدة عندما لعبت بشكل مميز، لا أحد يستطيع إنكار ما قدمته لهذا الفريق، لطالما كانت علاقتي رائعة مع المسؤولين، التعاقد معي بمبلغ 8 ملايين جنيه استرليني فقط والتطور الذي شهدته مسيرتي يعزز هذه العلاقة".

    وعن تجديد عقده:"إنه سؤال صعب، تبقى لي خمسة أشهر على نهاية عقدي وعلينا رؤية ما سيحدث سواء بالبقاء أو الرحيل، سيكون علي الجلوس مع عائلتي واتخاذ القرار".

  • FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    سلوت ينتظر عودة صلاح

    وفي سياق منفصل عن روبرتسون، قال الهولندي عن عودة صلاح:"لديه مباراة مهمة وكبيرة مع مصر يوم السبت وبعدها سيعود للفريق وهذا أمر يسعدني".

    وأضاف:"صلاح يمثل أهمية كبيرة للنادي ولي شخصيًا، وحتى لو كان لدي 15 مهاجمًا سأكون سعيدًا برؤيته يتواجد مع الفريق مرة أخرى".

    وعن تحسن العلاقة بينهما:"ما يحدث بيني وبينه يبقى شيئًا خاصًا لا يجب خروجه لوسائل الإعلام، لن أشارك تفاصيل المحادثات الخاصة التي أجريتها معه".

  • ما هو القادم لصلاح وليفربول؟

    الفريق يتواجد في المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ35 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ49 نقطة، وذلك بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة.

    ويلعب ليفربول أمام بيرنلي غدًا، السبت في بطولة الدوري، قبل التوجه لملاقاة مارسيليا الفرنسي يوم الأربعاء القادم 21 يناير بدوري أبطال أوروبا، ثم يعود للمنافسات المحلية ضد بورنموث يوم 24.

    وأما بالنسبة لصلاح، فالأوضاع هادئة بالنسبة لمستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تحسم الأمور تمامًا بعد عودته من أمم إفريقيا خلال أيام.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
بيرنلي crest
بيرنلي
بيرنلي
0