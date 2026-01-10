"أصبحنا 3 أرباع محترف" .. محمد صلاح يسخر من تصريح حسام حسن ويقارن بين منتخب مصر ومنافسيه بأمم إفريقيا

حجز المنتخب المصري مقعده في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية احتضنها ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن ختام مباريات الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب السنغال في نصف النهائي.

ودخل الفراعنة اللقاء بقوة واضحة، ونجحوا في فرض إيقاعهم مبكرًا، حيث افتتح عمر مرموش باب التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما استغل كرة مقطوعة في وسط الملعب، وتلقى تمريرة ذكية من إمام عاشور قبل أن ينطلق ويسدد بدقة داخل الشباك، معلنًا تقدم مصر بهدف مبكر.

واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، ونجح في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 32، بعدما أرسل محمد صلاح كرة ركنية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رامي ربيعة وحولها برأسه بقوة إلى داخل المرمى، ليؤكد تفوق الفراعنة بثنائية نظيفة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن منتخب كوت ديفوار من تقليص الفارق، إثر كرة ثابتة نفذها يان ديوماندي، اصطدمت بأحمد فتوح وغيرت اتجاهها لتستقر داخل مرمى محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 2-1.

وفي بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب المصري ليضرب بقوة من جديد، عندما أرسل رامي ربيعة تمريرة طويلة متقنة وصلت إلى إمام عاشور، الذي انطلق ومرر كرة رائعة لمحمد صلاح داخل المنطقة، ليسددها قائد الفراعنة في الشباك، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 52.

ورغم الأفضلية المصرية، عاد المنتخب الإيفواري لإشعال المواجهة في الدقيقة 73، بعدما استغل ركنية داخل منطقة الجزاء، حيث فشل الشناوي في إبعاد الكرة لتصل إلى جيلا دوي الذي أودعها المرمى، مقلصًا النتيجة إلى 3-2.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من كوت ديفوار للعودة في النتيجة، لكن صمود الدفاع المصري حافظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليعبر منتخب مصر إلى نصف النهائي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.