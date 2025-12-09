Mohamed Salah Arne Slot Liverpool 2025-26Getty/GOAL
أحمد فرهود

لفتة ليست في صالح محمد صلاح .. مفاجأة من جمهور ليفربول بعد الفوز ضد إنتر وأرني سلوت "المتأثر" يضع شرطه للصلح!

حلقة جديدة من مسلسل أزمة محمد صلاح وأرني سلوت في ليفربول..

يُتابع عشاق الساحرة المستديرة باهتمامٍ كبير للغاية، مصير "الحرب" الدائرة بين النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، والمدير الفني الهولندي للفريق الأول لكرة القدم أرني سلوت.

هذه الحرب وصلت إلى إبعاد سلوت لصلاح، من قائمة ليفربول ضد مستضيفه نادي إنتر الإيطالي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

 وبدون صلاح.. نجح ليفربول في تحقيق فوز غالٍ على إنتر (1-0)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

  • Mohamed SalahIMAGO / Propaganda Photo

    أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول

    الأيام القليلة الماضية شهدت أزمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول، ومديره الفني الهولندي أرني سلوت.

    صلاح خرج أمام وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ للحديث عن وضعه داخل الفريق الأول، في الفترة الحالية.

    وأكد صلاح أنه يُعيش وضعًا - لأول مرة - في مسيرته الكروية؛ يتمثّل في الجلوس على "دكة البدلاء"، لثلاث مباريات متتالية.

    وأعرب الفرعون المصري عن غضبه بسبب هذا الوضع؛ كاشفًا عن أن إدارة ليفربول وعدته ببعض الأمور عند تجديد عقده مؤخرًا، ولكنها لم تنفذها.

    أيضًا.. اعتبر محمد صلاح أن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء"، لنتائج الفريق الأول السيئة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

    وواصل صلاح حديثه؛ بالإشارة إلى أن علاقة سلوت معه تغيّرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هُناك أي مشاكل بينهما.

    وألمح صلاح إلى أن مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم؛ ربما تكون الأخيرة له مع الريدز، قبل الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وسينضم الفرعون المصري إلى منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد مباراة برايتون مباشرة؛ حيث أنه وعندما تنتهي مهمته الدولية، سيكون باب الانتقالات الشتوية قد فُتِح رسميًا.

    • إعلان

  • جماهير ليفربول تهتف باسم أرني سلوت بعد الفوز على إنتر!

    وفي هذا السياق.. شهدت نهاية مباراة العملاق الإنجليزي ليفربول ضد مستضيفه إنتر الإيطالي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، "مُبادرة إيجابية" من جماهير الريدز مع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    جماهير ليفربول أخذت تهتف باسم سلوت كثيرًا؛ بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة ضد إنتر، والتي فاز فيها العملاق الإنجليزي (1-0).

    الهتافات الداعمة لسلوت؛ جاءت من الجماهير التي حرصت على التواجد في ملعب "سان سيرو" بإيطاليا، وليس في استاد "أنفيلد" الخاص بالريدز.

    ورغم ذلك.. اعتبر الكثيرون أن الهتافات الداعمة لسلوت، في مواجهة إنتر الأوروبية؛ بمثابة الحصانة للمدير الفني الهولندي أمام إدارة ليفربول، وذلك في الحرب المشتعلة مع النجم المصري محمد صلاح.

    بمعنى.. جماهير ليفربول أبدت دعمها للمدرب، ورفضها اتخاذ أي قرار ضده؛ إذا كانت الإدارة تتجه لإرضاء صلاح مثلًا، على حسابه.

  • سلوتGetty Images Sport

    ماذا قال أرني سلوت بعد فوز ليفربول على إنتر؟

    ومن ناحيته.. أعرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للعملاق الإنجليزي ليفربول، عن سعادته بعد الفوز على إنتر الإيطالي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    سلوت اعترف في تصريحات إعلامية بعد مباراة إنتر، أن نجوم ليفربول عانوا كثيرًا بعد التعادل القاتل من ليدز يونايتد (3-3)، في المباراة الأخيرة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ لذلك كان الفوز على إنتر مهمًا للغاية، من الناحية النفسية.

    وعن أزمته مع النجم محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، وإمكانية حلها قبل انضمام اللاعب إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس أمم إفريقيا؛ قال المدير الفني الهولندي: "الليلة.. يجب أن يكون كل التركيز مُنصبًا على الفوز ضد إنتر!".

    وأضاف سلوت: "في الحياة الجميع يرتكب الأخطاء؛ لكن السؤال هو: (هل يجب على اللاعبين إدراك ذلك أيضًا؟.. هل يجب أن تأتي المبادرة من اللاعب أم مني؟)".

    وشدد أرني سلوت على أن جميع اللاعبين، تأثروا بالأزمة التي أشعلها صلاح في الأيام الماضية؛ قائلًا: "حتى ما قيل كان له تأثيرًا كبيرًا عليّ".

    وبالطبع.. يُفهم من هذه التصريحات، أن سلوت ينتظر أن يأتي إليه صلاح ويتحدث معه؛ كخطوة أولى نحو الصلح، وإنهاء الأزمة. 

  • FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

    مشوار نادي ليفربول في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق ليفربول الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سواء على المستوى المحلي أو حتى أوروبيًا.

    على المستوى المحلي.. ودع ليفربول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية؛ إلى جانب خسارته لقب درع المشجعين، مطلع الموسم الحالي.

    وبمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"؛ يحتل الريدز "المركز التاسع" برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن نادي آرسنال "المتصدر".

    أما في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ فيحتل ليفربول "المركز الثامن" برصيد 12 نقطة، بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

    المثير في الأمر أن هذا التراجع الكبير لليفربول في الموسم الحالي، تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت؛ يأتي على الرغم من أن هذا المدرب قاد الريدز إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، العام الرياضي الماضي 2024-2025.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برايتون crest
برايتون
برايتون
الدوري الإيطالي
جنوى crest
جنوى
جنوى
إنتر crest
إنتر
إنتر
0