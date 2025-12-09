لفتة ليست في صالح محمد صلاح .. مفاجأة من جمهور ليفربول بعد الفوز ضد إنتر وأرني سلوت "المتأثر" يضع شرطه للصلح!

الأيام القليلة الماضية شهدت أزمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول، ومديره الفني الهولندي أرني سلوت.

صلاح خرج أمام وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ للحديث عن وضعه داخل الفريق الأول، في الفترة الحالية.

وأكد صلاح أنه يُعيش وضعًا - لأول مرة - في مسيرته الكروية؛ يتمثّل في الجلوس على "دكة البدلاء"، لثلاث مباريات متتالية.

وأعرب الفرعون المصري عن غضبه بسبب هذا الوضع؛ كاشفًا عن أن إدارة ليفربول وعدته ببعض الأمور عند تجديد عقده مؤخرًا، ولكنها لم تنفذها.

أيضًا.. اعتبر محمد صلاح أن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء"، لنتائج الفريق الأول السيئة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

وواصل صلاح حديثه؛ بالإشارة إلى أن علاقة سلوت معه تغيّرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هُناك أي مشاكل بينهما.

وألمح صلاح إلى أن مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم؛ ربما تكون الأخيرة له مع الريدز، قبل الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

وسينضم الفرعون المصري إلى منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد مباراة برايتون مباشرة؛ حيث أنه وعندما تنتهي مهمته الدولية، سيكون باب الانتقالات الشتوية قد فُتِح رسميًا.