الأفضل في أفريقيا | الذهب يليق أكثر بأشرف حكيمي .. والوعد المغربي يهدد بضربة قاسية لمحمد صلاح!

حصد النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بعد موسم مذهل حقق خلاله إنجازات كبيرة مع فريقه الفرنسي وساهم أيضًا مع منتخب بلاده في التأهل إلى كأس العالم 2026.

حكيمي الذي حل في المركز السادس بسباق "فرانس فوتبول" على جائزة الكرة الذهبية، وجد اليوم له مكانًا على "البوديوم"، حيث كرمته القارة السمراء بجائزة يحصدها للمرة الأولى في تاريخه، بعد عامين متتاليين حل خلالهما في المركز الثاني.

ففي 2023 جاء أشرف وصيفًا للنيجيري فيكتور أوسيمين، وفي العام الماضي 2024، حافظ على الوصافة أيضًا لكنه جاء خلف نيجيري آخر وهو أديمولا لوكمان، لكن مع عام استثنائي لكل من ارتدى قميص باريس سان جيرمان، تخلى حكيمي عن الفضة واقتنص الذهب باستحقاق.

وفي السطور التالية، ترصد النسخة العربية من "GOAL" العوامل التي عززت من حظوظ حكيمي من القبض على الذهب في إفريقيا...