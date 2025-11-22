Salah new contract GFX 2:1GOAL
محمود خالد

مدافع فاشل والمهارة لا تكفي .. صلاح "تائه" أمام نوتنجهام وإقالة سلوت قد لا تنتظر الصباح!

بطل البريمييرليج يعيش كابوسًا حقيقيًا..

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يعيش كابوسًا مريرًا هذا الموسم "2025-2026"، بعد تلقيه خسارة جديدة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة (0-3)، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتوقع أشد المتشائمين من جماهير الريدز، بأن يصل الحال بحامل اللقب إلى تلك الحال، وهو الذي انتصر على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أنه لم يعد من تلك المواجهة حتى الآن.

وشارك محمد صلاح، نجم ليفربول، أساسيًا في مواجهة نوتنجهام، إلا أنه كلسان حال زملائه، لم يكن قادرًا على إيجاد الحلول، في ظل حالة الانهيار الدفاعي للريدز، وعدم إيجاد الحلول أمام دفاع نوتنجهام "المنظم".

وحملت ثلاثية نوتنجهام، توقيع موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس-وايت، في الدقائق 33 و46 و78، ليرفع "فورست" رصيده إلى 12 نقطة، في المركز السادس عشر، بينما تلقى ليفربول خسارته السادسة، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة، في المركز العاشر.

ماذا قدم محمد صلاح ضد نوتنجهام؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    صلاح يثبت أنه مدافع سيء

    في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، دافع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن محمد صلاح الذي تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أدائه الدفاعي، قائلًا إنه ليس من العدل التركيز على أداء صلاح فقط في مباراة السيتي، كون مانشستر الأفضل والليفر عانى في جميع المراكز.

    واعترف سلوت بأن هناك ملاحظات على صلاح من الناحية الدفاعية، إلا أن الحديث عن المصري، فيكون التركيز على أرقامه الهجومية دائمًا، وكيف يبذل جهدًا من أجل مساعدة الفريق.

    في مواجهة نوتنجهام، شاهدنا محمد صلاح وكأن سلوت طالبه بالتراجع إلى المناطق الخلفية - إن أمكن - إلا أن الجناح المصري أثبت بأنه مدافع سيء.

    صلاح كان يحاول التواجد في منتصف منطقة ليفربول، عند التحولات الهجومية، إلا أن لقطة الهدف الثاني لنوتنجهام، قد كشفت عن "ضعف" صلاح من الناحية الدفاعية، حيث كان يحاول التصدي لنيكو ويليامز الذي تخطاه بتمريرة عرضية، ترجمها سافونا بتسديدة في الشباك.

  • المهارة وحدها لا تكفي!

    نقطة أخرى أشارت إليها مباراة نوتنجهام، وهي أن "المهارة" وحدها لا تكفي، بل ينقصها الإنهاء، وهذا ما عانى منه صلاح للغاية أمام دفاعات نوتنجهام، الذين كانوا الأفضل في المواجهة.

    صلاح قدم شيئًا من رائحة الماضي، في الدقيقة 16، بمهارة رائعة، حيث قام بمراوغة 3 مدافعين، وأرسل الكرة إلى كيركيز الذي أفسد لقطته الرائعة، بإرسال الكرة في الهواء.

    ورغم أن صلاح كاد أن يفاجئ نوتنجهام بتسديدة يمينة في الدقيقة 45، تصدى لها الحكم، إلا أن الجناح المصري عانى أيضًا من كراته العرضية التي أفسدها الدفاع في أكثر من مناسبة.

    وعلى المستوى الهجومي، فإن صلاح رغم أن محاولاته للانسجام مع سوبوسلاي، الذي لعب كظهير أيمن، إلا أن المصري لم يجد لغة التفاهم - حتى الآن - مع الهجوم، خاصة أليكساندر إيزاك، الذي كان الحاضر الغائب في تلك المباراة، ولم يسدد سوى كرة واحدة لم تجد طريقها نحو ما بين الخشبات الثلاث.

    أرقام قياسية بـ"طعم الألم"

    وبمشاركته أمام نوتنجهام، فإن محمد صلاح بات خامس أكثر لاعب مشاركة مع ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، بوصوله إلى المباراة رقم 300، ليأتي خلف كاراجر "508"، وستيفن جيرارد "504"، وهندرسون "360" وهيبيا "318".

    وربما كان صلاح بحاجة إلى نقطة مضيئة، سواءً بتسجيل هدف يفض به الشراكة التاريخية مع واين روني، كأكبر عدد من المساهمات للاعب مع نادٍ واحد في تاريخ البريمييرليج، بـ276 مساهمة، أو كان يكفي لكيركيز أن يترجم لقطته الرائعة التي ذكرتها سلفًا، بهدف يضيف "أسيست" جديد إلى رصيد صلاح ويجعله يعانق التاريخ.

    ولكن، لعل الأفضل لصلاح أنه لم ينفرد بالرقم التاريخي في مواجهة نوتنجهام، كونها أرقام قياسية تأتي في موسم الألم لنجم ليفربول، بل وللريدز بشكل عام.

    وفيما يلي، نستعرض أبرز ردود الأفعال على أداء محمد صلاح في مواجهة نوتنجهام، والتي جاءت على النحو التالي..

  • محمد صلاح أشبه بميسي .. مع باريس سان جيرمان

  • يحتاج للجلوس على مقاعد البدلاء مع ماك أليستر

  • سلوت وصلاح .. يجب أن يرحلوا فورًا

    ليفربول بأكمله بلا حلول..

    ما ذكرته حول مستوى صلاح، لا ينفي بأن الفريق بأكمله يعاني من أزمة هذا الموسم، بل ويكفي القول إن مشاركة صلاح وأليكساندر إيزاك وكودي جاكبو، وأضف عليه دخول هوجو إيكيتيكي وفيديريكو كييزا، كل ذلك لم يكفِ لتهديد مرمى حارس نوتنجهام.

    ليفربول سدد 21 كرة على المرمى، منها 16 داخل منطقة الجزاء، بينما تم إرسال أربع كرات فقط على المرمى، فيما تم قطع 9 تسديدات، أما عن نوتنجهام، فرغم أن معدل تسديداته كان أقل، بـ15 تسديدة، إلا أنه أرسل 7 كرات على المرمى.

    ويكفي القول إن مرتدّات نوتنجهام الهجومية، قد أسفرت عن "ثغرات" في العمق، فضلًا عن عشوائية كبيرة في الدفاع، الأمر الذي كان يُمكن الضيوف، من تسديد الكرة داخل المنطقة بين غابة من لاعبي الريدز، فكانت تجد طريقها دون عناء نحو شباك بيكر.

    الهدف الثاني أيضًا كشف عن عوار كبير في الجبهة اليسرى، بعدما انطلق نيكو ويليامز في المساحة الخالية، الأمر الذي دفع سلوت، لاستبدال إبراهيما كوناتي، بدخول هوجو إيكيتيكي، مع تراجع جرافنبيرخ للدفاع، وتبديل الأدوار بين جونز وسوبوسلاي.

    ولعل ما قاله نيكو أوريلي، ظهير مانشستر سيتي، بعد الفوز على ليفربول في الجولة الماضية، كان بمثابة مؤشر خطير أثبتته مباراة نوتنجهام، بأن حركات صلاح باتت مقروءة، ونقاط قوته صارت معروفة، في الوقت الذي لا يجد فيه سلوت حلولًا مع نجم الفريق هذا الموسم، سواءً بالتواجد في الجبهة اليمنى، أو الدخول في العمق.

  • كلمة أخيرة..

    بثلاثية وهدف ملغي، يمكننا القول إن مباراة نوتنجهام قد تدق المسمار الأخير في نعش مسيرة آرني سلوت مع ليفربول، والذي لم يتأثر بعودة الحارس أليسون بيكر، أو بتواجد 5 لاعبين في المنطقة الأمامية، على رأسهم محمد صلاح، فالفريق أصبح وضعه كارثيًا، ليس فقط لمجرد الخسارة، ولكن بسبب الأداء الباهت الذي جعل ليفربول فاقدًا للحلول إطلاقًا أمام التنظيم الدفاعي، ليسجل الريدز واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.

    صلاح الذي حمل ليفربول على عاتقه في الموسم الماضي، بات فاقدًا للحلول أمام نيكو ويليامز وموريلو، في ظل القطع المستمر لكراته، رغم أنه قدم لمحات مهارية من زمن التألق، إلا أن الفريق الذي أنفق حوالي 300 مليون يورو في الصيف، بات في نفق مظلم.

    هل هناك منقذ لليفربول هذا الموسم؟ لعله السؤال الذي بات يتردد على لسان كل عاشق للريدز هذه اللحظة، ويبدو أن سلوت لا يملك الإجابة عليه.

