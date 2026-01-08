اعترف لاعب وسط ليفربول، دومينيك سوبوسلاي، بأن الرسالة الحادة التي وجّهها محمد صلاح الشهر الماضي بسبب استبعاده من قبل المدرب آرني سلوت كانت لحظة صعبة على النادي.
"لم يكن لطيفًا" .. سوبوسلاي يُعلق على تصريحات صلاح ضد سلوت ويؤكد: ننتظر عودته من أمم إفريقيا!
- AFP
ماذا حدث؟
وكان صلاح قد أثار ضجة كبيرة عندما أدلى بتصريحات مثيرة لوسائل الإعلام عقب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز يونايتد في 6 ديسمبر، حيث أكد أنه "أُلقي به تحت الحافلة"، ملمحًا إلى توتر علاقته بالمدرب آرني سلوت.
وردّ سلوت باستبعاد صلاح من قائمة الفريق المسافرة لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي فاز بها ليفربول 1-0 بفضل ركلة جزاء سجلها سوبوسلاي.
وبعدها عاد النجم المصري إلى قائمة المباراة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، وشارك خلال الشوط الأول من الفوز 2-0.
عقب ذلك، توجه صلاح إلى المغرب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، حيث سجل حتى الآن ثلاثة أهداف، وساهم في تأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي.
ولا يزال صلاح غير متاح لليفربول طوال فترة البطولة، بينما أبدى سوبوسلاي ثقته في قدرته على التألق عند عودته.
"الأمر لم يكن لطيفًا"
وقال سوبوسلاي إنه "لم يكن أمرًا لطيفًا" رؤية زميله محمد صلاح يعبّر عن غضبه من طريقة التعامل معه داخل ليفربول، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجميع داخل النادي يتطلعون إلى عودة النجم المصري بعد نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا.
وأضاف اللاعب المجري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم يكن من الجميل رؤية ما حدث، صلاح محترف بما يكفي للتعامل مع هذا النوع من المواقف، لم أتدخل أبدًا في الأمر".
وواصل: "كنت موجودًا من أجله كل يوم، إذا أراد التحدث إلى شخص ما أو احتاج إلى مساعدة، لديه الشخصية القوية التي تمكّنه من تجاوز هذه الظروف".
- AFP
"ننتظر عودة صلاح بعد كأس أمم إفريقيا"
وأضاف لاعب الوسط المجري: "الجميع يأمل أن يعود بعد كأس أمم إفريقيا ويساعدنا بالطريقة نفسها التي فعلها الموسم الماضي، لكن هذا في النهاية قراره وقرار النادي".
وأردف: "كصديق وزميل في الفريق، أحب اللعب إلى جانبه، أعرف تمامًا ما يستطيع تقديمه، وفي الموسم الماضي أثبت أنه قادر على فعل أي شيء".
وأنهى النجم المجري تصريحاته، مُشددًا على أهمية تواجد محمد صلاح في فريق ليفربول خلال الوقت الحالي.
ماذا قال سوبوسلاي عن مواجهة ليفربول وآرسنال؟
وسيكون سوبوسلاي أحد العناصر الأساسية في صفوف ليفربول خلال المواجهة المرتقبة أمام آرسنال متصدر الترتيب، مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات، لكنه وجّه تحذيرًا إلى الجانرز، مؤكدًا أن الحديث عن بطل الدوري ما زال مبكرًا.
وقال: "لا يزال الطريق طويلًا، والدوري الإنجليزي الممتاز ليس سهلًا، ولا يُحسم في يناير، لذلك لا أعتقد أننا نلعب ضد الأبطال، بل هم من يواجهون الأبطال، وربما يدركون ذلك كما ندركه نحن".
واختتم تصريحاته قائلًا: "بالطبع آرسنال من أبرز المرشحين هذا الموسم، فريق مذهل ويضم لاعبين رائعين، لكن لا يجب أن ننسى مانشستر سيتي، وأستون فيلا الذي يقدم مستويات قوية، لا، نحن لا نواجه الأبطال، هم من يواجهون الأبطال".
ما القادم لليفربول؟
مع إسدال الستار على مواجهة فولهام، يبدأ ليفربول مرحلة بالغة القسوة، يدخل خلالها دوامة متواصلة من المباريات دون أي هامش للالتقاط الأنفاس، في جدول مزدحم يهيمن على شهر يناير بالكامل.
الاختبار الأصعب لمدى جاهزية دكة البدلاء وعمق الخيارات الفنية سينطلق سريعًا يوم الخميس 8 يناير، عندما يصطدم الفريق خارج ملعبه بآرسنال متصدر الدوري على أرضية الإمارات، في قمة مشتعلة قد يكون لها تأثير مباشر على سباق التتويج.
ولا تتوقف التحديات عند حدود الدوري الإنجليزي، إذ تنتظر الريدز مواجهات أخرى لا تقل صعوبة أمام بيرنلي وبورنموث ونيوكاسل، بالتوازي مع خوض معارك إضافية على أكثر من جبهة، تبدأ بمواجهة بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم استكمال المشوار الأوروبي المصيري في دوري أبطال أوروبا عبر رحلة شاقة إلى فرنسا لملاقاة مارسيليا، قبل العودة إلى أنفيلد لاستضافة قره باغ الأذربيجاني.
هذا الزخم المتواصل من المباريات يفرض ضغطًا بدنيًا وذهنيًا استثنائيًا على كتيبة آرني سلوت، خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة ليفربول على الصمود والمنافسة حتى النهاية.