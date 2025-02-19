بعد قلق جماهير النصر .. الكشف عن عقوبة "الانضباط" المرتقبة ضد محمد سيماكان!

اللاعب يقدم مستويات رائعة مع النصر منذ الانضمام إليه..

لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لم تعلن عقوباتها ضد محمد سيماكان، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ على خلفية كلاسيكو المملكة ضد الأهلي.

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النصر فاز (3-2) على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هذا الكلاسيكو؛ شهد اعتداء سيماكان على إيفان توني، مهاجم الفريق الأهلاوي، بـ"الضرب" من غير كرة؛ ليشهر الحكم المكسيكي سيزار راموس، "الكارت الأحمر المباشر" في وجهه.