مناشدة إلى خادم الحرمين وولي العهد لعلاجه .. رسالة مؤثرة من محمد الدعيع بعد مرض شقيقه عبدالله

فاجأ "الأخطبوط" جماهيره برسالة مؤثرة عن الحالة الصحية لعبدالله الدعيع، موضحًا معاناته من مرض، لم يكشف عن ماهيته.

صاحب الـ53 عامًا خرج برسالة مؤثرة، معددًا أفضال شقيقه الأكبر عليه سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأرجع الدعيع الصغير لشقيقه الأكبر الفضل في حصوله على لقب "حارس القرن في آسيا"، كونه كان قدوة له داخل المستطيل الأخضر بفضل مسيرته الكروية التي مهدت الطريق له.