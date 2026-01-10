"قرارات تُعصّب" .. محمد أبو تريكة ينتقد حكم لقاء الجزائر ونيجيريا لعدم احتساب ركلة جزاء لمحاربي الصحراء!

حجز منتخب نيجيريا بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه المستحق على منتخب الجزائر بهدفين دون مقابل، في مواجهة قوية أنهت مشوار محاربي الصحراء وأشعلت قمة منتظرة أمام المغرب.

ودخل المنتخب النيجيري المباراة بثقة واضحة، وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى عبر الضغط العالي والانتشار الجيد في وسط الملعب، حيث أولى المحاولات الخطيرة جاءت من كرة ثابتة أُرسلت داخل منطقة الجزاء، لكن رأسية سيمي أجايي مرت بجوار القائم دون تهديد حقيقي.

وتواصل الزحف النيجيري عبر الكرات العرضية، حيث كاد فيكتور أوسيمين أن يفتتح التسجيل بعدما قابل عرضية أديمولا لوكمان برأسية قوية، إلا أن الكرة مرت فوق العارضة بقليل.

وبعدها بدقائق، عاد نفس السيناريو حين وصلت كرة عرضية إلى فرانك أونييكا داخل المنطقة، لكن تدخل رامي بن سبعيني حال دون هز الشباك الجزائرية.

وشهدت المباراة لحظة حاسمة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى كالفن باسي كرة طويلة داخل المنطقة وسددها بقوة، إلا أن بن سبعيني أنقذ مرماه من هدف محقق بإبعاد الكرة من على خط المرمى في واحدة من أبرز لقطات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب النيجيري في ترجمة أفضليته إلى هدف أول، بعد عرضية متقنة من برونو أونيمايتشي حولها فيكتور أوسيمين برأسه داخل الشباك، معلنًا تقدم النسور الخضر.

ولم تمضِ سوى دقائق حتى ضاعف المنتخب النيجيري النتيجة، مستغلًا خطأ فادحًا في تمركز الدفاع الجزائري، حيث مرر أوسيمين كرة بينية وضعت أكور آدامز في مواجهة المرمى، ليراوغ الحارس ويسكن الكرة بهدوء داخل الشباك.

بهذا الانتصار، يواصل منتخب نيجيريا رحلته بثبات في البطولة، ضاربًا موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب في نصف النهائي، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية.