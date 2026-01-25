(محدث) أخبار الانتقالات | مدرب توتنهام يُلمح لصفقة روبرتسون عبر رونالدو وميسي والنصيري يُوقف انتقاله ليوفنتوس

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة في تصريحات إعلامية.

وقال وليد صلاح عبر أون سبورت: "حمزة عبد الكريم أتم انتقاله إلى برشلونة وأتمنى توفيقه هناك وألا يعود إلى مصر مرة أخرى، "حمزة سوف يسافر إلى إسبانيا في الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة التي تحتاج بعض الوقت".

وفي سياق آخر، أعلنت "موندو" أيضًا عن نجاح برشلونة في التوصل لاتفاق مع ديفينسور سبورتينج من الأوروجواي من أجل التعاقد مع مدافعه الشاب باتريسيو باسيفيكو، والذي سينضم مثل عبد الكريم إلى صفوف الفريق الرديف.