نبوءة عائلة سيمبسون ونهائي كأس العالم .. البرتغال تحلم بـ"نصف الحقيقة" وظهور المكسيك يؤكد الخرافة الأعظم!

يظل مسلسل "عائلة سيمبسون" من الأيقونات في تاريخ أعمال الرسومات المتحركة، ليس فقط بسبب خفة ظل هومر الشخصية الرئيسية وابنه المشاكس "بارت" ولكن لأمور أخرى تخص التنبؤات والتوقعات.

هناك العديد من التنبؤات الحقيقية والمفبركة، أغلبها تخص السياسة وشؤون أخرى، ونحن هنا من أجل كرة القدم فقط، لذلك ما يخصنا هو التنبؤ بنهائي الحدث الأبرز والأهم في عام 2026 وهو كأس العالم.

اليوم، الجمعة، هو موعد القرعة، وهو التوقيت الذي ينتظره كل منتخب لمعرفة مصيره في المحفل الدولي الأكبر لكرة القدم، ولكن ما دخل عائلة سيمبسون بهذا الأمر؟

القصة تعود إلى حلقة من المسلسل الكوميدي الشهير، عن مباراة كبيرة بين فريقين لتحديد "الأعظم في الكرة الأرضية" والغريب أنها كانت بين البرتغال والمكسيك!

المسلسل لا يكتبه مجموعة من المنجمين، وأبلغ مقولة عن ظاهرة التنبؤات، هو ما قاله آل جين أحد كتاب هذا العمل الأيقوني، حيث صرح في معرض حديثه عن الحلقة التي يُقال أنها تنبأت بتولي دونالد ترامب لرئاسة أمريكا:"أحد كتابنا وهو الشخص الذي تنبأ بحلقة ترامب، علق على القصة بصورة بليغة للغاية، قال إنه لو كتبت 700 حلقة ولم تتنبأ بأي شيء، فهذا يعني أنك لست جيدًا، ولكن لو رميت ما يكفي من السهام فعلى الأرجح ستصيب بعض الأهداف"..