"مثل المهاجم!" - حارس مرمى بنفيكا أناتولي تروبين يكشف عن مشاعره "الجنونية" بعد تسجيله هدفًا في مرمى ريال مدريد ويثني على تيبو كورتوا لفتته الراقية بعد الفوز المفاجئ

ازدادت حدة الدراما بسبب حقيقة أن اللاعبين والمدرب جوزيه مورينيو لم يدركوا في البداية أنهم بحاجة إلى هدف آخر. كان مورينيو قد فرض حظراً على استخدام التكنولوجيا في مقعد البدلاء، واعتقد أن التقدم 3-2 كافٍ، فأمر تروبين بإضاعة الوقت. ولم يصل الرسالة إلا عندما بدأ الجمهور ورئيس النادي روي كوستا بالصراخ من الإحباط.

قال تروبين ضاحكًا: "كنا متقدمين، لذا لم أكن بحاجة إلى التسرع. لم أفهم على الإطلاق سبب صراخ الجماهير، أو سبب إشارة بعض زملائي إليّ بقولهم "واحد، واحد، واحد". لم أفهم ذلك. لكن عندما حصلنا على ركلة حرة، أشار السيد [مورينيو] لي أن أتقدم. عندها سألت أحدهم، "هل نحتاج إلى هدف آخر؟"

عندما جاءت الإشارة أخيرًا، اندفع تروبين إلى الأمام لركلة حرة في اللحظة الأخيرة. أرسل زميله فريدريك أورسنيس تمريرة وصفها تروبين بأنها "مثالية"، مما سمح للحارس بالارتفاع فوق دفاع ريال مدريد. "عندما تلعب، لا تفكر. أنت فقط تفعل. في هذه اللحظة، حدث كل شيء بسرعة كبيرة. ربما لأن التمريرة كانت مثالية، ربما لأن [الهدف] كان لا بد أن يحدث، بالنسبة لي كان الأمر طبيعياً، شيء جاء بسهولة"، قال. "في هذه اللحظة، عليك أن تخاطر. عليك أن تبذل كل ما في وسعك. إذا كنت بحاجة إلى التسجيل، عليّ أن أذهب إلى هناك، لأجعل جماهيرنا سعداء، ولأجعل بنفيكا أفضل. ركضت فحسب، ثم حركت رأسي، كأنني مهاجم. كان الأمر جنونياً".