متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2026 في دوري روشن السعودي؟

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

وشهد الدوري السعودي، على مدار السنوات الماضية إثارة كبيرة في فترات الانتقالات، وشاهدنا لاعبين مميزين ينضمون لفرق دوري روشن.

وستكون هناك فرصة أخرى لأندية الدوري السعودي لتعزيز صفوفها في نافذة الانتقالات الشتوية، دعمًا لقوة الفرق في المسابقات المحلية والقارية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية فترة الانتقالات الشتوية 2026، في دوري روشن السعودي، ودوري يلو.