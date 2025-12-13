Cristiano Ronaldo Karim Benzema Saudi Pro League 2025 Al-Nassr Al-IttihadGetty
بلال محمد

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2026 في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2026 في دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري يلو للدرجة الأولى...

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

وشهد الدوري السعودي، على مدار السنوات الماضية إثارة كبيرة في فترات الانتقالات، وشاهدنا لاعبين مميزين ينضمون لفرق دوري روشن.

وستكون هناك فرصة أخرى لأندية الدوري السعودي لتعزيز صفوفها في نافذة الانتقالات الشتوية، دعمًا لقوة الفرق في المسابقات المحلية والقارية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية فترة الانتقالات الشتوية 2026، في دوري روشن السعودي، ودوري يلو.

  • ما موعد سوق الانتقالات الشتوية 2026 في دوري روشن السعودي؟

    من المنتظر أن يبدأ الميركاتو السعودي الشتوي في دوري روشن 2026 يوم الإثنين 5 يناير 2026 وينتهي يوم الإثنين 2 فبراير 2026.

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    دوري روشن السعوديالإثنين 5 يناير 2026الإثنين 2 فبراير 2026
  • ما موعد سوق الانتقالات الشتوية 2026 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

    من المنتظر أن يبدأ الميركاتو في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2026 يوم الإثنين 5 يناير 2026 وينتهي يوم الإثنين 2 فبراير 2026.

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    دوري يلو الدرجة الاولى السعوديالإثنين 5 يناير 2026الإثنين 2 فبراير 2026

  • ما موعد سوق الانتقالات الشتوية 2026 في الدوري السعودي للسيدات؟

    من المنتظر أن يبدأ الميركاتو في الدوري السعودي للسيدات 2026 يوم الإثنين 5 يناير 2026 وينتهي يوم الإثنين 2 فبراير 2026.

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    الدوري السعودي للسيداتالخميس 1 يناير 2026السبت 31 يناير 2026

