Getty Images
ترجمه
"مبكر جدًا" - إيلا تون ستغيب عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، كما أن آخر مستجدات إصابتها تستبعد نجمة إنجلترا من معسكر المنتخب الوطني الأول لعام 2026
تأكيد: إيلا تون من المحتمل أن تغيب عن مباراة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشيلسي
أكد سكينر في يناير أن تون تعاني من "إجهاد في عظام الورك" سيبعدها عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع. إذا تمكنت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا من العودة في نهاية تلك الفترة الزمنية المتفائلة، فستعود إلى الملاعب خلال الأسبوع الأول من مارس، قبل نهائي كأس الرابطة مع تشيلسي في 15 مارس.
ومع ذلك، تشير آخر تحديثات سكينر عن لاعبة يونايتد رقم 7 إلى أن هذا لن يحدث. خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، سُئل عما إذا كانت مشاركة تون في نهائي كأس الرابطة مشكوكًا فيها، فأجاب: "من المحتمل، نعم. ربما يكون ذلك مبكرًا بعض الشيء".
- Getty Images Sport
شرح: متى يمكن أن تعود تون من الإصابة والمباريات المهمة لمانشستر يونايتد التي قد تفوتها
هذا ليس مجرد ضربة لمانشستر يونايتد لأن تون ستغيب عن نهائي الكأس، ولكن أيضًا بسبب بعض المباريات الكبيرة الأخرى التي من المحتمل أن تغيب عنها أيضًا.
لحسن الحظ، فإن فوز مانشستر يونايتد الكبير 3-0 على أتلتيكو مدريد في إسبانيا ليلة الخميس يعني أن مباراة الإياب في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الخميس المقبل لن تكون مباراة حاسمة كما كان متوقعًا. ومع ذلك، هناك أيضًا مباراة مهمة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي في نهاية الأسبوع المقبل والتي ستغيب عنها تون.
سيواجه الشياطين الحمر بعد ذلك وست هام وإيفرتون بعد نهائي كأس الرابطة، وكلا المباراتين مهمتين للضغط من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وكلا المباراتين يبدو أن تون ستغيب عنهما أيضًا، حيث اختار سكينر ديربي مانشستر في 29 مارس كموعد محتمل لعودتها. وقال: "أعتقد أننا نستهدف مباراة مانشستر سيتي تقريبًا. آمل أن نتمكن من الترحيب بعودتها حينها".
هذا يعني أنه إذا تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كما هو متوقع بعد فوزه الكبير في مدريد، فإن مشاركة تون في مباراة الذهاب التي ستقام ضد بايرن ميونيخ في 24 أو 25 مارس ستكون موضع شك.
ليس مجرد ضربة لمانشستر يونايتد: إصابة تون تسبب مشاكل لإنجلترا أيضًا
ليس مانشستر يونايتد وحده الذي سيتأثر سلبًا بغياب تون المستمر. يبدأ معسكر إنجلترا الأول لعام 2026 في وقت لاحق من هذا الشهر، ويشمل أول مباريات تأهيلية للأسودات لكأس العالم للسيدات 2027، ضد أوكرانيا في 3 مارس وأيسلندا في 7 مارس. ومع ذلك، فإن آخر المستجدات بشأن الجدول الزمني لإصابة توون تستبعدها تقريبًا من تلك الاستراحة الدولية، وهو ما يمثل ضربة لفريق سارينا ويجمان.
ستعلن ويجمان عن تشكيلة فريقها لهذه المباريات صباح الثلاثاء، وستحتاج إلى تقييم الخيارات الهجومية المتاحة لها بدون تون، وكذلك بدون بيث ميد، التي تعرضت لكسر طفيف في ساقها، كما تم تأكيده هذا الأسبوع. ستكون إنجلترا المرشحة الأقوى في كلتا المباراتين، لكنها لا تستطيع أن تتعثر، نظراً لوجودها في مجموعة مع إسبانيا، ولأن الفائز بالمجموعة فقط هو الذي سيتأهل تلقائياً إلى البطولة في البرازيل.
- AFP
من غيرهم موجود على قائمة المصابين في مانشستر يونايتد؟ عمق جديد سيخضع للاختبار مع تزايد الغيابات
تون هي الغائبة الأبرز عن مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، ويتمتع الفريق بعمق أكبر للتعامل مع إصابات من هذا القبيل بعد فترة انتقالات قوية في يناير، ولكنه يواجه اختبارًا صعبًا في الوقت الحالي. تعرضت الظهير السريع آنا ساندبرغ لإصابة في ربلة الساق في مدريد، وستخضع لفحص خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما غابت المهاجمة السويدية فريدولينا رولفو عن تلك المباراة ومباراة الدوري يوم الأحد ضد لندن سيتي ليونيسز، والتي غابت عنها أيضًا ميلفين مالارد بشكل مفاجئ.
لا تزال الجناح ليا جالتون غائبة بسبب إصابة في الظهر لم تسمح لها باللعب على الإطلاق في عام 2026، كما أن سيلين بيزيت هي مهاجمة أخرى غائبة حاليًا عن الملاعب حيث تستعد لاستقبال طفلها الأول، ثم هناك حقيقة أن هيناتا ميازاوا ستتوجه إلى كأس آسيا بعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي. تنتهي تلك البطولة في 21 مارس، مما يعني على الأرجح غياب اللاعبة الدولية اليابانية عن نهائي كأس الرابطة، مما يجعل من الصعب عليها العودة للمشاركة في مباراة الذهاب المحتملة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا حقق فريق ناديشيكو النتائج المتوقعة.
إعلان