England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات 2026: جدول مباريات المنتخب، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

دليل كامل عن العام النسائي في إنجلترا، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخلتالمنتخب الوطني النسائي لإنجلترا عام 2025 بهدف واحد كبير - وهو الدفاع عن لقبها الأوروبي. وبفوزها على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حققت المنتخب هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة للأسودات في سويسرا، حيث احتجن إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، ووقت إضافي في الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. ولكن في النهاية، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، مع تحول الانتباه إلى عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي ينهي الدوري في صدارة الترتيب سيتأهل تلقائيًا إلى البطولة في البرازيل، بينما ينتظر البقية طريق المباريات الفاصلة. من الضروري أن تبدأ Lionesses بسرعة، مع أملهن في أن يساعدهن إنهاء عام 2025 بشكل إيجابي على تحقيق ذلك.

يوفرموقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدة الفريق.

  • Alessia Russo Ella Toone England Women Euro 2025 trophyGetty Images

    ما هي المباريات التي خاضتها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2025؟

    ركزت إنجلترا خلال الأشهر الستة الأولى من العام على دوري الأمم، حيث انطلقت النسخة الثانية من المسابقة في فبراير. لعبت "الأسودات" في الدوري A مرة أخرى، مما يعني أنهن واجهن مجموعة صعبة للغاية ضمت بلجيكا والبرتغال وإسبانيا. كانت هناك بعض اللحظات الرائعة في هذه المباريات، وأبرزها الفوز 1-0 على إسبانيا في ويمبلي في فبراير، ولكن كانت هناك أيضًا بعض اللحظات السيئة، بما في ذلك التعادل المخيب للآمال في البرتغال والخسارة المفاجئة في بلجيكا.

    ومع ذلك، على الرغم من أن خسارة نهائيات تلك المسابقة كانت مخيبة للآمال، إلا أن إنجلترا تجاوزت ذلك تمامًا مع دخولها يورو 2025. بعد أن اقتربت كثيرًا من الإقصاء في ربع النهائي ونصف النهائي، حصدت "الأسودات" اللقب بطريقة مناسبة تمامًا، مع الكثير من الدراما في الفوز بركلات الترجيح على إسبانيا في النهائي.

    اختتمت السنة بأربع مباريات ودية على أرضها، مما سمح لإنجلترا باستعراض كأس بطولة أمم أوروبا ومشاركة نجاحها مع المشجعين في جميع أنحاء البلاد. لم تبدأ تلك السلسلة بشكل جيد، حيث أفسدت البرازيل عودة "الأسودات" إلى ديارهن في أكتوبر، لكن فريق ويجمان تعافى وفاز في آخر ثلاث مباريات له في عام 2025.

  • ما هي المباريات التي ستخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    ستبدأ تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 في بداية عام 2026. في نوفمبر، عرفت إنجلترا منافسيها في تلك المرحلة، حيث ستواجه الأسودات إسبانيا وأوكرانيا وأيسلندا في المجموعة A3. فقط الفوز بالمركز الأول في الجدول سيضمن التأهل التلقائي للبطولة في البرازيل. إذا احتلت إنجلترا المركز الثاني أو الثالث أو حتى الرابع، فستتأهل إلى جولات الملحق حيث سيتيح لها الفوز في مباراتين ذهابًا وإيابًا التأهل إلى كأس العالم بدلاً من ذلك.

    ستقام تصفيات دور المجموعات خلال شهري مارس وأبريل ويونيو من عام 2026، على أن تقام جولات الملحق في وقت لاحق من العام. وقد أكدت إنجلترا مواعيد المباريات الست الأولى، على الرغم من أن جميع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات لم يتم الإعلان عنها بعد. ونظراً للوضع في أوكرانيا، ستسافر "الأسودات" إلى تركيا لخوض تلك المباراة خارج أرضها وستلعب المباراة على أرض محايدة.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    حقوق بث مباريات المنتخب الوطني النسائي لإنجلترا تختلف عن حقوق بث مباريات المنتخب الرجالي، حيث تتولى قناة ITV بث مباريات المنتخب النسائي. يتم بث المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على ITV1 أو ITV4، وأيضًا على ITVX، خدمة البث المباشر الخاصة بها.

    ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية الدول الأوروبية، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على BBC One بدلاً من ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، يعد fuboTVالخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها فريق Lionesses. بشكل عام، عرضت قناتا FOX و FS1 مباريات بطولة أوروبا، بينما تم بث بعض المباريات على قناة ESPN أيضًا.

  • مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2025

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالمكان
    21 فبراير7:45

    البرتغال 1-1 إنجلترا

    		دوري الأمم الأوروبية للسيداتاستاد بورتيماو البلدي، الغارف
    268

    إنجلترا 1-0 إسبانيا

    		دوري الأمم الأوروبية للسيداتملعب ويمبلي، لندن
    4 أبريل8

    إنجلترا 5-0 بلجيكا

    		دوري الأمم الأوروبية للسيداتأشتون غيت، بريستول
    87:30

    بلجيكا 3-2 إنجلترا

    		دوري الأمم الأوروبية للسيداتدين دريف، لوفين
    307:45إنجلترا 6-0 البرتغالدوري الأمم الأوروبية للسيداتاستاد ويمبلي، لندن
    36إسبانيا 2-1 إنجلترادوري الأمم الأوروبية للسيداتملعب RCDE، برشلونة
    295إنجلترا 7-0 جامايكامباراة وديةملعب كينغ باور، ليستر
    58فرنسا 2-1 إنجلترادور المجموعات في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025استاد ليتزيغروند، زيورخ
    95إنجلترا 4-0 هولندادور المجموعات في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025استاد ليتزيغروند، زيورخ
    138إنجلترا 6-1 ويلزدور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات 2025أرينا سانت غالن، سانت غالن
    178السويد 0-0 (2-3P) إنجلتراربع نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025استاد ليتزيغروند، زيورخ
    228إنجلترا 2-1 (بعد الوقت الإضافي) إيطاليانصف نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025ملعب جنيف، لانسي
    275إنجلترا 1-1 (3-1 بركلات الترجيح) إسبانيانهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025ملعب سانت جاكوب، بازل
    255:30إنجلترا 1-2 البرازيلمباراة وديةاستاد الاتحاد، مانشستر
    287إنجلترا 3-0 أسترالياوديةبرايد بارك، ديربي
    295:30إنجلترا 8-0 الصينوديةاستاد ويمبلي، لندن
    27إنجلترا 2-0 غاناوديةسانت ماريز، ساوثهامبتون

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالمكان
    3 مارس5أوكرانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتاستاد ماردان، أنطاليا
    712:30إنجلترا ضد أيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتسيتي جراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7إنجلترا ضد إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30أيسلندا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5يُحدد لاحقًاإسبانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتيُحدد لاحقًا
    9يُحددإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتيُحدد لاحقًا

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
أوكرانيا crest
أوكرانيا
UKR
إنجلترا crest
إنجلترا
ENG
0