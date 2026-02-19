Getty
مباريات إنجلترا واسكتلندا في كأس العالم موضع شك مع احتمال انتقال منتخب الأسود الثلاثة إلى ملعب آخر
مباريات إنجلترا واسكتلندا موضع شك وسط خلاف حول الملعب
مع بقاء 112 يومًا فقط على انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم في المكسيك في 11 يونيو، ظهرت حالة من عدم اليقين حول أحد الملاعب الرئيسية للبطولة، وجميع المباريات السبع المقرر إجراؤها في ملعب جيليت ستواجه خطر النقل إذا لم يتم التوصل إلى حل مع السلطات المحلية في فوكسبورو.
وفقًا لما أوردته صحيفة The Sun، لم يتم بعد الحصول على ترخيص لاستاد نيو إنجلاند باتريوتس ، ومع رفض مالكي باتريوتس، عائلة كرافت، دفع فاتورة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لتغطية تكاليف العمالة والبنية التحتية للمباريات التي ستقام في الملعب خلال البطولة، ورد أن السلطات المحلية أعطت الفيفا مهلة أقل من أربعة أسابيع لتوفير التمويل المطلوب.
وقال بيل يوكنا، رئيس مجلس فوكسبورو : "ستدعم المدينة طلب الحصول على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف العمالة وبعض بنود رأس المال والمصروفات.
وإذا لم يتم تلبية هذه المطالب، فإنه كما ناقش هذا المجلس في الماضي، لن يتم منح الترخيص. سنكون واضحين جدًا في هذا الشأن".
السلطات المحلية والفيفا على خلاف حول النزاع
صرح رئيس مجلس الإدارة يوكنا في اجتماع عقد مؤخراً حول هذا الموضوع: "علينا تأمين تلك المنشأة لمدة 39 يوماً متواصلاً، وأعتقد أن ذلك يتطلب الكثير من القوى العاملة. لذا، كل ما نطلبه هو تعاون يوفر لنا الإجابة عن السؤال: من سيقوم بذلك؟"
وأضاف أن المدينة تستعد منذ ثلاث سنوات لاستضافة المباريات، قائلاً: "لدينا أربعة أسابيع فقط. بدون هذه الإجابات وبدون أن نطلب بعض المواد اللازمة في أقرب وقت ممكن، سيكون من المستحيل علينا تنفيذ الخطط التي وضعناها".
لكن كيفن كلارك، مدير عمليات الملاعب في كأس العالم 2026 التابع للفيفا، لم يوافق على أن تأمين التمويل هو مسؤولية الهيئة العالمية لكرة القدم.
وقال كلارك: "فيما يتعلق بالاتفاق المالي، علينا أن نحترم كل من الاستاد والمدينة المضيفة. نحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على المتطلبات المالية".
قد تشهد إنجلترا واسكتلندا نقل مباريات دور المجموعات
مع ما قيل عن "غضب" أعضاء مجلس إدارة فوكسبورو من التكاليف التي ينطوي عليها استضافة البطولة، فقد يطلبون من الحكومة الأمريكية مباشرة مزيدًا من التمويل الفيدرالي من أجل تسوية الخلاف مع الفيفا. ويقال إن المبلغ المطلوب البالغ 6 ملايين جنيه إسترليني يمثل 10 في المائة من ميزانية المدينة الإجمالية لعام 2026.
من المقرر أن يستضيف ملعب جيليت سبع مباريات في نهائيات كأس العالم، بما في ذلك المباراة الثانية لإنجلترا في دور المجموعات ضد غانا والمباراتين الافتتاحيتين لاسكتلندا ضد هايتي والمغرب.
من المقرر أن يستضيف الملعب سبع مباريات في المجموع: خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ثلاث منها تضم إنجلترا أو اسكتلندا، ومباراة واحدة في دور الـ32 ومباراة واحدة في ربع النهائي. تقع فوكسبورو على بعد 22 ميلاً جنوب غرب بوسطن، وإذا تم نقل المباريات السبع المذكورة في هذه المرحلة، فسيؤدي ذلك إلى ضغط كبير على تخطيط الفيفا للبطولة. ناهيك عن الآثار المترتبة على المشجعين الذين وضعوا بالفعل خطط سفر وحجزوا أماكن إقامة مع وضع الوجهة الحالية في الاعتبار.
السلطات تأمل في التوصل إلى حل مع اقتراب موعد كأس العالم
تأمل جميع الأطراف في التوصل إلى حل سريع لهذه المسألة، التي قد يكون لها تأثير كبير على مشجعي إنجلترا واسكتلندا إذا اضطرت مبارياتهما في دور المجموعات إلى الانتقال إلى مكان آخر بسبب مشكلة ترخيص الملعب.
مع بقاء أقل من أربعة أشهر على انطلاق البطولة الصيفية المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تأمل السلطات في تجنب مواجهة المزيد من المشاكل في الفترة التي تسبق البطولة، حيث تسعى إلى تقديم عرض لا يُنسى في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
