من المقرر أن تلعب اسكتلندا مباراتيها الافتتاحيتين - ضد هايتي والمغرب - على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. في غضون ذلك، من المقرر أن تواجه إنجلترا غانا في ملعب يتسع لـ 60 ألف متفرج في ماساتشوستس يوم 23 يونيو.

قد تضطر الفيفا إلى إيجاد خطة بديلة بعد اندلاع خلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجالس المدن. يطالب المسؤولون الحكوميون في فوكسبورو الفيفا بدفع فاتورة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) لتغطية تكاليف العمالة والبنية التحتية.

تتحمل المدن المضيفة مسؤولية دفع تكاليف الشرطة والأمن والحماية طوال فترة نهائيات كأس العالم، مع توفير أموال فيدرالية أمريكية لأولئك الذين يطلبون المساعدة في تغطية تلك التكاليف.