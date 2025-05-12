"مباريات أتالانتا أكبر من سعود عبدالحميد ولهذا رفض نجم روما السعودية!" .. إبداع جاسبيريني يهدد حلم فريقه المستقبلي المحتمل

روما يسقط في واحدة من أهم مباريات الموسم..

ليلة ساخنة عاشتها جماهير روما وأتالانتا؛ عندما تقابل الفريقان مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

هذه المباراة كانت بمثابة النهائي؛ وذلك في صراع روما وأتالانتا، من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم.

وبالفعل.. نجح أتالانتا في تحقيق الفوز (2-1) على روما؛ ليصل إلى النقطة 71، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب الدوري الإيطالي؛ ضامنًا رسميًا المشاركة في أبطال أوروبا 2025-2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيته.. تجمد روما عند النقطة 63، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري الإيطالي؛ ليشتعل الصراع بينه ويوفنتوس ولاتسيو، صاحبي المركزين الرابع والخامس بـ64 نقطة؛ وذلك على المقعد الأخير، المؤهل للبطولة القارية.

وفي الحقيقة؛ هذه هي "الخسارة الأولى" لنادي روما في الدوري الإيطالي، منذ 19 مباراة كاملة؛ ولكنها جاءت في وقتٍ صعب للغاية.

وسجل هدف روما الوحيد في هذه الخسارة، النجم بريان كريستانتي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول؛ بينما أحرز ثنائية أتالانتا، كل من أديمولا لوكمان وإيراهيم سليمانا، في الدقيقتين 9 و76 - على التوالي -.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز أتالانتا المثير على روما، مساء أمس الإثنين..