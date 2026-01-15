Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
أحمد فرهود

أزمة مفاجئة .. تأجيل مواجهة برشلونة وراسينج سانتاندير في كأس الملك

أزمة مفاجئة تضرب مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير..

بشكلٍ مفاجئ.. تم الإعلان عن تأجيل انطلاق مباراة العملاق الكتالوني برشلونة، ضد مستضيفه راسينج سانتاندير، مساء اليوم الخميس.

برشلونة يحل ضيفًا على راسينج سانتاندير، بملعب "إل ساردينيرو"، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وهذه المباراة؛ تجمع بين متصدري الدوري الإسباني بـ"درجتيه الأولى (برشلونة) والثانية (راسينج سانتاندير)".

    تأجيل مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير لمدة 15 دقيقة

    وفي هذا السياق.. أُعلِن بشكلٍ رسمي، تأجيل انطلاق مباراة برشلونة ومستضيفه راسينج سانتاندير، مساء اليوم الخميس، على ملعب "إل ساردينيرو"؛ لمدة 15 دقيقة عن موعدها الأصلي.

    وبالتالي.. ستنطلق مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير، في تمام الساعة الحادية عشر والربع من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

    وقد تم إبلاغ قائدي الفريقين والجهازين الفنيين بالقرار؛ حيث دخل نجوم برشلونة إلى غرف الملابس بعدها مباشرة، بينما أكمل لاعبي راسينج سانتاندير عمليات الإحماء.

  • سبب تأجيل مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

    واستكمالًا للخبر.. جاء تأجيل انطلاق مباراة برشلونة ومستضيفه راسينج سانتاندير، مساء اليوم الخميس، على ملعب "إل ساردينيرو"؛ بسبب ظروف أمنية، ناتجة عن حالة الطقس السيئة.

    وهطلت أمطار غزيرة للغاية على "إل ساردينيرو"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ ما أدى إلى صعوبة وصول الجماهير إلى الملعب.

    وبناء على ذلك.. تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة؛ من أجل تسهيل الإجراءات الأمنية، وتنظيم عملية دخول الجماهير للمدرجات.

    مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم يواصل تألقه، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ خاصة في المسابقات المحلية.

    و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادلًا في 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

    أيضًا.. توّجت كتيبة فليك، بلقب كأس السوبر الإسباني على الأراضي السعودية؛ وذلك بعد اكتساح أتلتيك بيلباو (5-0) في المربع الذهبي، ثم الفوز (3-2) على ريال مدريد في المباراة النهائية.

    كما صعد العملاق الكتالوني إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي؛ ضاربًا موعدًا مع نادي راسينج سانتاندير، متصدر الدوري المحلي للدرجة الثانية.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

    ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".

    المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الملك.. ومفاجأة ريال مدريد

    دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهد نتائج طبيعية بتأهل جميع الأندية المرشحة تقريبًا، خلال اليومين الماضيين.

    الاستثناء الوحيد في هذا الدوري؛ كان خسارة ريال مدريد المدوية أمام ألباسيتي (2-3)، مساء أمس الأربعاء.

    هذه الخسارة؛ جاءت في أولى مباريات المدير الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا، على رأس القيادة الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وبخلاف ذلك.. تأهل كل من أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو، ريال بيتيس، ريال سوسييداد وديبورتيفو ألافيس.

    ومن المقرر معرفة آخر مقعدين في ربع نهائي الكأس، بنهاية مباريات اليوم الخميس؛ وذلك ما بين برشلونة وراسينج سانتاندير، وفالنسيا وبورغوس.

