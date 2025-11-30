AFP
مبابي رجل "الاحتفالات الوهمية" في ريال مدريد.. وأبو تريكة يشعل جدل "المؤامرة ضد ألونسو"!
تقنية الفيديو تلغي هدف مبابي
في الدقيقة 40 سجل مبابي هدف تقدم ريال مدريد، حيث استغل "خلل كبير في دفاع جيرونا" أثناء تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، وانخرط في وسط الزحام، قبل أن يجد الكرة أمامه، ليسددها بسرعة في الشباك.
احتسب الحكم الهدف وسط اعتراضات من لاعبي جيرونا، لكن غرفة تقنية الفيديو طلبت منه مشاهدة اللعبة عبر الشاشات، وبالفعل وجد الحكم وجود لمسة يد على مبابي، قبل تسديد الكرة، ليقرر في النهاية احتساب مخالفة، وإلغاء الهدف.
بعد إلغاء هدف مبابي، تمكن جيرونا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45 عن طريق عز الدين أوناحي.
وفي الشوط الثاني، نجح مبابي من الرد على المشككين، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، كان قد نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الحصول عليها، بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الخصم.
مبابي رجل الاحتفالات الوهمية
في لقطة أثارت سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي حديث الساعة مجددًا، ولكن هذه المرة ليس بسبب أهدافه الحاسمة، بل بسبب احتفالاته المتكررة التي تتحول إلى خيبة أمل.
احتفل مبابي بالهدف الذي سجله أمام جيرونا بشكل طريف، قبل أن تُلغيه تقنية الفيديو (VAR) بسبب لمسة يد.
بعد احتضان جميع زملائه، ابتكر مبابي احتفالًا جديدًا حيث لمس بإصبعيه منطقة أسفل العينين، مع ابتسامة كبيرة، قبل أن يشير فرحًا بقبضة يده اليسرى.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق واحتفل مبابي كثيرًا بأهداف "غير محتسبة"، ما دفع العديد من المتابعين للسخرية والقول بأن النجم الفرنسي قد حطم رقمًا قياسيًا غير رسمي في عدد الاحتفالات بالأهداف الملغية.
ركلة جزاء رودريجو
طالب النجم البرازيلي رودريجو باحتساب ركلة جزاء ثانية لصالح ريال مدريد في الدقيقة 79، حيث حاول مراوغة جويل روكا داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لكن قدمه اصطدمت بمدافع أصحاب الأرض، ما أسقطه أرضًا.
لم يحتسب الحكم أي مخالفة، وأمر بتنفيذ ركلة ركنية إلى ريال مدريد، ولم يستدعه حكم تقنية الفيديو لمتابعة اللعبة عبر الشاشات، في إشارة إلى أن الالتحام لم يرق لاحتساب مخالفة من داخل منطقة الجزاء.
- Getty Images Sport
أبو تريكة يشعل جدل "المؤامرة"!
وجه أسطورة الكرة المصرية والمحلل الرياضي بشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، محمد أبو تريكة، انتقادات لاذعة لأداء ريال مدريد خلال تحليله بين الشوطين من مباراة الفريق أمام جيرونا.
صرح أبو تريكة بأن الفريق الملكي لا يظهر أي رغبة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني "الليجا"، مشيراً إلى أن اللاعبين فقدوا الكرة 20 مرة في أول 20 دقيقة فقط من المباراة، وهو ما اعتبره دليلاً على سوء الأداء وغياب التركيز.
وتساءل "الماجيكو" عما إذا كانت هناك مؤامرة من قبل اللاعبين للإطاحة بالمدرب، مؤكداً أنه لا يجد تفسيراً لهذا المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق الملكي.
إعلان