كورتوا حاول تنبيه الحكم .. مشجع لريال مدريد يفارق الحياة في الكلاسيكو وجدل حول سبب وفاته!

رغم مرور 6 أيام على كلاسيكو الجولة الماضية في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن تبعاته لا تزال مستمرة، وهذه المرة مع موقف مؤسف وحزين بوفاة أحد المشجعين.

ريال نجح في تحقيق الفوز 2/1 على غريمه الكتالوني بملعب سانتياجو برنابيو، حيث سجل كيليان مبابي الهدف الأول لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين فقط تمكن جود بيلينجهام من تسجيل الثاني في شباك برشلونة، ليضمن بذلك الفوز لفريقه في كلاسيكو محتدم شهد العديد من الأحداث المثيرة للجدل.