بعد إرغام باريس على تعويضه بـ60 مليون يورو.. سان جيرمان يوجه رسالة "تهنئة" لمبابي!

هذا الأسبوع، أمرت محكمة عمل في باريس نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو للمهاجم السابق مبابي، الذي قاضى فريقه القديم بسبب نزاع تعاقدي وسوء معاملة من قبل أبطال الدوري الفرنسي.

في النهاية، حصل على ما يزيد قليلاً عن خُمس المبلغ الذي حاول الحصول عليه، ويُقال إن معظم الأموال الممنوحة هي عبارة عن مكافآت.

وقالت محاميته، فريديريك كاسيرو: "نحن راضون عن هذا الحكم. هذا ما يمكن توقعه عندما لا يتم دفع الرواتب".

وأضاف فريقه القانوني: "يؤكد هذا الحكم أن الالتزامات التي تم التعهد بها يجب الوفاء بها. إنه يعيد حقيقة بسيطة: حتى في صناعة كرة القدم الاحترافية، ينطبق قانون العمل على الجميع. مبابي، من جانبه، احترم بدقة التزاماته الرياضية والتعاقدية لمدة سبع سنوات، حتى اليوم الأخير".