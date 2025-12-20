(C)Getty images
بعد إرغام باريس على تعويضه بـ60 مليون يورو.. سان جيرمان يوجه رسالة "تهنئة" لمبابي!
مبابي يفوز في المعركة القضائية
هذا الأسبوع، أمرت محكمة عمل في باريس نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو للمهاجم السابق مبابي، الذي قاضى فريقه القديم بسبب نزاع تعاقدي وسوء معاملة من قبل أبطال الدوري الفرنسي.
في النهاية، حصل على ما يزيد قليلاً عن خُمس المبلغ الذي حاول الحصول عليه، ويُقال إن معظم الأموال الممنوحة هي عبارة عن مكافآت.
وقالت محاميته، فريديريك كاسيرو: "نحن راضون عن هذا الحكم. هذا ما يمكن توقعه عندما لا يتم دفع الرواتب".
وأضاف فريقه القانوني: "يؤكد هذا الحكم أن الالتزامات التي تم التعهد بها يجب الوفاء بها. إنه يعيد حقيقة بسيطة: حتى في صناعة كرة القدم الاحترافية، ينطبق قانون العمل على الجميع. مبابي، من جانبه، احترم بدقة التزاماته الرياضية والتعاقدية لمدة سبع سنوات، حتى اليوم الأخير".
- Getty Images
باريس سان جيرمان قد يستأنف
كان باريس سان جيرمان يسعى للحصول على تعويض عن انتقال مبابي الفاشل بقيمة 300 مليون يورو إلى الهلال في عام 2023، لكنه في النهاية انضم إلى مدريد في صفقة انتقال حر عام 2024. ورغم قبولهم لحكم المحكمة، إلا أن الاستئناف قد يكون وارداً.
وجاء في بيان للنادي: "يحيط باريس سان جيرمان علماً بالحكم الصادر عن محكمة العمل بباريس، والذي سينفذه، مع الاحتفاظ بحق الاستئناف. لطالما تصرف باريس سان جيرمان بحسن نية ونزاهة، وسيستمر في القيام بذلك. يتطلع النادي الآن إلى المستقبل، بناءً على الوحدة والنجاح الجماعي، ويتمنى للاعب الأفضل لبقية مسيرته".
عيد ميلاد سعيد لمبابي
أتم مبابي عامه الـ 27 في 20 ديسمبر 2025، ومن بين جميع الأطراف التي تتمنى له عيد ميلاد سعيد، ربما لم يكن باريس سان جيرمان على رأس توقعات الكثيرين. ورغم ذلك، لجأ حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتمني الخير له. ففي النهاية، لقد أمضى سبع سنوات في النادي وحقق لهم الكثير من الألقاب.
وكتبوا على منصة X: "كيليان مبابي يحتفل بعيد ميلاده الـ 27! عيد ميلاد سعيد، كيليان". فوجئ بعض المشجعين بالمنشور، حيث غرد أحد المستخدمين بأن هذا كان "أغلى عيد ميلاد سعيد في التاريخ"، بينما ذكر آخر: "ألا تشعرون بالخجل هناك؟".
- Getty Images
ماذا بعد لمبابي؟
يمكن لمبابي الحصول على هدية عيد ميلاد مثالية إذا قاد مدريد، صاحب المركز الثاني، للفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني مساء السبت. يحتاج لاعب موناكو السابق إلى تسجيل هدف واحد فقط في سانتياجو برنابيو ليعادل الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في عدد الأهداف المسجلة في سنة تقويمية واحدة مع اللوس بلانكوس (59 هدفاً في عام 2013).
إعلان