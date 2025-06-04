ما موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026..

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم في آسيا انطلاق إحدى أهم البطولات في عالم الساحرة المستديرة بالقارة الصفراء وهي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2024-2025، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة المرتقبة في 2025-2026.

مع تنامي الصراع بين فرق الشرق والغرب للتتويج بالكأس الغالية، والتي حاز بها الأهلي السعودي في نسختها الأخيرة. بينما يُعد الهلال الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد أربعة ألقاب، يأتي خلفه بوهانج ستيلرز وأوراوا ريد دايموند برصيد ثلاثة بطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والأندية المتأهلة إلى الكأس الغالية.

