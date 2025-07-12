ما موعد إطلاق لعبة EA Sports FC 26؟ ومن هو نجم الغلاف؟

كل ما تريد معرفته عن موعد إطلاق لعبة EA Sports الجديدة لكرة القدم..

ينتظر الجميع بشغف صدور اللعبة الإلكترونية الشهيرة EA FC 26، خاصة أنه من المتوقع أن تكون تلك النسخة امتدادًا للنسخة الماضية التي كان بها أكثر من شيء استثنائي.

ستكون نسخة EA FC 26 منتظرة على مستوى تقييم التفوق التقني في تصوير اللاعبين بتقنيات مثل "هايبر موشن في" وغيرها، لذا يعتقد البعض أن المخاطرة عالية في هذه النسخة ما لم يتم تقديم لعبة استثنائية.

وبينما نحن ننتظر صدور نسخة EA FC 26، موقع جول سيقدم لك بعض المعلومات عن اللعبة الجديدة، أبرز التجديدات، موعد المقطع التشويقي وكل ما تريد معرفته عنها.