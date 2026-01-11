ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

على عكس السنوات الماضية توقع الكثيرون أن يستعد ريال مدريد، لدخول فترة الانتقالات الشتوية 2026، بقوة وسط توقعات بأن يشهد الميركاتو الشتوي للميرينجي الكثير من الحركة بسبب ظروف الموسم.

يعاني ريال مدريد، بشكل واضح هذا الموسم على الجانب الدفاعي خاصة مع كثرة الإصابات في مركز قلب الدفاع، مما سيدفع الإدارة للتحرك بشكل عاجل، لمحاولة ترميم هذا المركز، قبل الدخول إلى فترة الحسم من الموسم.

إذًا، ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟ من هم القادمون إلى "الملكي"، ومن يغادر كتيبة "سانتياجو برنابيو"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.