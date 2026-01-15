ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الفريق فيما تبقى من الموسم الذي لم يقدم فيه العميد الأداء المنتظر في كل البطولات لكنه يسعى لتصحيح المسار، والعودة إلى المنافسة بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

وارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2026، كذلك هنا العديد من الأسماء المرشحة للخروج من صفوف النمور.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2026، ومن رحل عن صفوف العميد.