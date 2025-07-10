ما تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات ليفربول للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2025-2026، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

قدم ليفربول، موسمًا مميزًا في 2024-2025، تحت قيادة المدرب أرني سلوت، ونجح في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وسيواصل الريدز، العمل تحت قيادة المدرب الهولندي، من أجل مواصلة السيطرة على البطولات، ومحاولة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، في ظل المنافسة الشرسة سواء محليًا أو أوروبيًا.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، في منتصف أغسطس وحتى تلك الفترة، سيكون على ليفربول الاستعداد جيدًا للموسم الجديد الذي لن يكون سهلًا، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول الاستعدادية للموسم الجديد 2025-2026.