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Al Nassr v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
بلال محمد

ما تفاصيل معسكر ومباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026؟

النصردوري روشن السعودي

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات النصر للموسم الجديد 2025-2026، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

لم يقدم النصر المستوى المطلوب منه في موسم 2024-2025، حيث كانت تطمح الجماهير في حصولهم على بطولة دوري روشن السعودي، إلا أن الفريق خسر اللقب، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي على يد كاواساكي فرونتال.

وسيعمل فارس نجد على تحقيق طموحات مُحبيه في الموسم القادم بدءً بالتدعيمات حتى الوصول إلى منصات التتويج.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2025-2026، في أواخر شهر أغسطس 2025، وحتى تلك الفترة، سيكون على النصر الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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