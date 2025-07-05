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Al Ittihad v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

ما تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026؟

الاتحاددوري روشن السعودي

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد 2025-2026، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

عاش الاتحاد، موسمًا استثنائيًا عندما حقق لقبي دوري روشن، وكأس الملك السعودي 2024-2025، ويستهدف مواصلة النجاحات في الموسم الجديد، للاستمرار على منصات التتويج.

سيواصل العميد العمل لتلبية طموحات محبيه، بداية من التدعيمات الجديدة والمباريات القوية، للاستعداد للموسم القوي الذي يريد فيه الجماهير، المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، الغائب عن الخزائن منذ سنوات.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2025-2026، في أواخر شهر أغسطس 2025، وحتى تلك الفترة، سيكون على الاتحاد الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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