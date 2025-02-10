ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ملعب الاتحاد، قمة أوروبية ونهائي مبكر، يجمع بين مانشستر سيتي، وريال مدريد، ضمن مواجهات ذهاب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

مانشستر سيتي، ليس في أفضل حالاته هذا الموسم، وسيعمل على مصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار على العملاق الإسباني، للاقتراب من حجز مقعدًا في دور الـ 16 من المسابقة.

على الجانب الآخر، ريال مدريد أكثر الفرق حصولًا على دوري أبطال أوروبا، يسعى لإظهار شخصية البطل، في المباراة الهامة والخروج بنتيجة إيجابية منها، تساعده في العبور إلى الدور القادم من بطولته المفضلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟