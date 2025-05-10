ما القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يترقب جمهور كرة القدم قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني 2024-2025 حينما يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب مونتجويك.

برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد وبالتالي يحتاج إلى الفوز ليقترب خطوة أخيرة من لقب الليجا.

ويحاول النادي الكتالوني مصالحة الجماهير بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد إنتر.

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أما ريال مدريد، فلم يعد أمامه سوى لقب الدوري الإسباني للمنافسة عليه ولا بديل له عن الفوز لتقليص الفارق مع انتظار تعثر لبرشلونة في المباريات المقبلة.

ونجح برشلونة في الفوز على ريال مدريد في مباريات الموسم الحالي مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا 4 فقط، وبالتالي فإنّ فوز الملكي بالكلاسيكو مسألة رد اعتبار.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.